scuola. DAL 19 APRILE AL VIA I LAVORI ALL’ISTITUTO TULLIO BUZZI

L’intervento prevede la realizzazione di quattro nuovi locali per gli studenti

PRATO. Mercoledì 19 aprile partiranno ufficialmente i lavori presso l’Istituto tecnico-statale Tullio Buzzi di Prato.

Si tratta, nello specifico, di un importante intervento di adeguamento impiantistico —funzionale che andrà ad interessare alcuni locali della scuola allo scopo di aumentare la disponibilità e la qualità degli spazi didattici.

Saranno dunque realizzati 2 laboratori informatici, 1 aula di biologia e 1 aula di fisica.

I lavori, finanziati dai fondi provinciali per un valore di circa 150 mila euro, avranno una durata di 120 giorni, e andranno così a completare la riqualificazione dell’impiantistica dei laboratori, che rappresentano a tutti gli effetti una delle eccellenze dell’istituto pratese.

“L’attenzione della Provincia sulle nostre scuole è sempre massima – ha dichiarato il presidente Simone Calamai – stiamo lavorando rapidamente sugli adeguamenti e sugli ampliamenti degli spazi degli istituti di tutto il territorio. Per quanto riguarda il Buzzi, con questo intervento saremo in grado di mettere a disposizione dei nostri studenti nuovi locali strategici, in quanto pensiamo che dalla fruibilità di questi spazi derivi un valore maggiore della didattica e dell’insegnamento.

Per noi è dunque di estrema importanza procedere in questa direzione, dal momento che le scuole rappresentano il luogo dove si formano i pratesi di domani. Il nostro obiettivo – conclude il presidente Calamai – è dare la possibilità ad ognuno di questi giovani cittadini di costruirsi un bagaglio culturale importante che possa permettere loro il miglior accesso al mondo del lavoro”.

[elci — provincia di prato]