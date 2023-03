SCUOLA DI LEGNO DI VIA REGGIANA: PROSEGUONO I LAVORI DI COSTRUZIONE

Il Presidente della Provincia di Prato Calamai: “Intervento strategico che va ad ampliare la disponibilità di spazi per i nostri studenti”

PRATO. Proseguono i lavori di costruzione della “Scuola di legno”, il nuovo edificio scolastico situato al polo di Via Reggiana a San Giusto, facente parte del pacchetto di progetti finanziati dalle risorse PNRR sulle scuole superiori della Provincia.

Si tratta di una nuova struttura di circa 1.200 metri quadrati eretta su due piani e realizzata con materiali ecosostenibili, che ospiterà 10 nuove aule per la didattica ed un’aula per i ragazzi disabili.

“Stiamo lavorando in modo spedito – ha dichiarato il presidente Simone Calamai – si tratta di un intervento strategicamente importante, che va ad ampliare la disponibilità e la capienza di spazi per i nostri studenti, e allo stesso tempo innovativa, in quanto va ad utilizzare un tipo di edilizia sostenibile, con particolare attenzione rivolta al risparmio energetico, all’isolamento termico e alla sicurezza, che rappresenta a tutti gli effetti una risorsa importante per il futuro”.

Obiettivo primario della Provincia è garantire strutture necessarie all’istruzione secondaria superiore su tutto il territorio, assicurando un patrimonio edilizio adeguato alle esigenze della didattica, anche attraverso la costruzione di nuovi edifici, andando verso un’idea di scuola funzionale e moderna.

“I fondi europei rappresentano una straordinaria o

ccasione per poter realizzare interventi di adeguamento e miglioramento di quelle che sono le sedi delle nostre scuole superiori – ha concluso il presidente Calamai — e proprio in questo senso siamo felici e soddisfatti che la Provincia di Prato si sia distinta nell’essere una delle prime in Italia ad avere concluso il percorso tecnico-amministrativo previsto per i finanziamenti Pnrr”.

[elci — provincia di prato]