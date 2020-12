SCUOLA “FUCINI”: NEL 2021 UNA NUOVA COPERTURA

A inizio anno saranno avviate le procedure di gara per l’affidamento dei lavori. L’investimento previsto dall’Amministrazione è di 154.000 euro

PISTOIA. Il 2021 porterà alla scuola elementare “Fucini” un nuovo manto di copertura. L’Amministrazione comunale ha approvato il progetto definitivo, che permetterà anche di migliorare l’efficienza energetica e il comfort del plesso scolastico di via Forlanini. L’attuale manto è costituito da una guaina bituminosa in pessimo stato conservativo e non garantisce l’impermeabilità del solaio.

L’investimento previsto dall’Amministrazione comunale è di 154.000 euro. A inizio anno saranno avviate le procedure di gara per l’affidamento dei lavori.

«Nonostante i numerosi interventi di manutenzione ordinaria – sottolinea Alessandra Frosini, assessore all’edilizia scolastica –, da tempo in vari locali dell’edificio si verificano infiltrazioni di acqua piovana che compromettendo la salubrità e il normale svolgimento delle attività didattiche.

Abbiamo, quindi, previsto di intervenire per risolvere questa criticità, realizzando un nuovo manto di copertura. Nonostante le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria in corso, quindi, non solo interveniamo su tutti gli istituti comprensivi con i lavori anti-Covid, per un investimento di oltre 500mila euro, ma continuiamo a portare avanti l’attività di progettazione, e quindi di realizzazione, finalizzata al miglioramento dei plessi scolastici».

L’intervento alla scuola “Fucini”, il cui progetto è stato redatto interamente dagli uffici tecnici del Comune, consiste dunque nella realizzazione di un nuovo sistema di copertura in lastre metalliche e coibentazione del solaio, sopra alla guaina esistente.

La nuova copertura sarà realizzata senza interferire con le attività didattiche e renderà la struttura più confortevole e accogliente.

