SCUOLA: LA VISITA DEL PRESIDENTE CALAMAI AL POLO DI SAN GIUSTO

Il sopralluogo all’Istituto Dagomari e il saluto agli studenti

PRATO. Nel secondo giorno di scuola, il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai ha fatto visita al polo di San Giusto.

Questa mattina si è recato presso l’Istituto Tecnico Paolo Dagomari, interessato dal 15 maggio dai lavori di adeguamento sismico dei fabbricati, l’opera di riqualificazione edilizia caratterizzata da un’intensa azione di manutenzione straordinaria che ha l’obiettivo di realizzare una struttura moderna e funzionale.

“Lo scopo di questa visita è servita, in primo luogo, ad osservare da vicino la sistemazione delle aule negli spazi appena restituiti all’istituto, che hanno visto il completarsi dei lavori nei giorni precedenti al riavvio dell’anno scolastico, e devo dire che le condizioni sono ottime – ha dichiarato il presidente Calamai –

Ho potuto anche toccare con mano lo stato dei lavori che stanno proseguendo senza sosta agli altri piani del lotto e sono ben soddisfatto che tutto stia procedendo come da cronoprogramma. Ci saranno, infine, nelle prossime settimane nuovi step nella riconsegna di ulteriori locali alla scuola, che sono di massima importanza”.

Passando tra le classi, il presidente ha portato il suo personale augurio agli studenti pratesi: “Utilizzate al meglio il tempo da dedicare alla scuola, perché rappresenta il bagaglio più importante per costruire il vostro futuro. A tutti voi va il mio più grande in bocca al lupo per questo nuovo anno scolastico”.

La visita del presidente Calamai si è poi estesa al vicino Istituto Gramsci-Keynes dove ha proseguito il saluto alle classi.

E proprio al Gramsci-Keynes, dove era in corso un incontro tra i dirigenti degli istituti superiori pratesi, il presidente ha avuto modo di ampliare gli auguri di buon inizio scolastico a tutti i presidi presenti, gli insegnanti e a tutte le persone che compongono la scuola pratese.

