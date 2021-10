scuola. L’ASSOCIAZIONE NOI DEL PACINI PREMIA GLI STUDENTI MERITEVOLI E I VINCITORI DEL TALENT A DISTANZA

Assegnati oltre 1000 euro di premi

PISTOIA. Si è svolta al Palazzo di Giano, venerdì 8 ottobre la premiazione dei ragazzi frequentanti l’Itcs Pacini da parte dell’associazione Noi del Pacini OdV, risultati vincitori del premio P.A.C.I.N.I. rivolto agli studenti che si sono particolarmente distinti in termini di impegno e rendimento scolastico in questo anno in cui la didattica ha richiesto un enorme sforzo a tutti i protagonisti coinvolti.

Gli studenti vincitori sono stati individuati sulla base delle medie promozione risultanti dallo scrutinio finale. In caso di parità di media promozione sono stati privilegiati gli studenti che hanno conseguito una migliore valutazione nella/e disciplina/e di indirizzo.

I vincitori sono Anna Innocenti Belgradi (2Al), Valentina Vettori (1Bafm), Margherita Bartolini (1Bsa), Lorenzo Buoncompagni (1Asa) per il primo biennio; Ester Franceschelli (4Bl), Luca Fedi (3Cafm), Edoardo Fedi (4Bsa) per il secondo biennio.

Gli studenti sono stati premiati con buoni acquisto fino a 400 euro.

Inoltre sempre nello stesso pomeriggio nell’ambito delle sue finalità istituzionali l’Associazione “Noi del Pacini OdV” sono stati premiati i vincitori del Talent A Distanza per valorizzare l’impegno profuso dai ragazzi che si dedicano alle attività extracurricolari come attività teatrale, musicale, coreutica ecc…:

I video che sono pervenuti sono stati votati da una giuria tecnica, composta dalla prof.ssa Dora Donarelli, professoressa Chiara Caselli e dal prof. Michele Marini ma anche da una giuria giovani costituita da Matteo Pomposi, Chiara Giada, Tommaso Mannelli, Alessandro e Riccardo Filoni e Matteo Gonfiantini.

Questa iniziativa ha consentito, in sicurezza, ai ragazzi di tornare a fare ciò che piace loro dopo mesi e mesi di lockdown e limitazioni nella vita sociale e tornare a vivere.

Il montepremi di € 1000,00 è stato fra i tre vincitori distribuito, secondo la classifica: primo Sangiorgio Ernesto 5ª D Liceo Scienze Applicate, secondo classificato Carli Letizia 2^ D Liceo Linguistico e terza classificata Alcamo Luna 1^ B Liceo Scienze Applicate.

Presidente Odv Noi del Pacini

Michela Cinquilli