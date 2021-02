scuola. LUCA MARMO INCONTRA SUSANNA PIZZUTI

Nell’incontro fra il Presidente della Provincia di Pistoia e la Dirigente dell’Ufficio Scolastico è stato deciso di rafforzare e ampliare la collaborazione fra Provincia e Ufficio Scolastico nell’ottica della predisposizione del Piano Strategico territoriale

PISTOIA. Il Presidente della Provincia di Pistoia Luca Marmo ha incontrato presso l’Ufficio Scolastico Provinciale la Dirigente Susanna Pizzuti.

L’incontro ha fornito l’occasione per una prima valutazione dei dati delle preiscrizioni agli Istituti scolastici secondari di II grado per il prossimo anno scolastico e per una ricognizione sulla situazione delle scuole nella Provincia di Pistoia.

È stato deciso di rafforzare e ampliare la collaborazione fra Provincia e Ufficio Scolastico, anche in vista di una più approfondita riflessione del rapporto fra gli indirizzi scolastici e il mondo del lavoro, nell’ottica della predisposizione del Piano Strategico territoriale.

