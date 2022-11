scuola. PRESENTATO IL PROGETTO DELL’ISTITUTO FEDI-FERMI ALLA “CITTÀ DELLA SCIENZA” DI NAPOLI

Presentato il progetto “Si differenza” realizzato dalla classe 1/A dell’anno scolastico 2021-2022

PISTOIA. L’Istituto Fedi-Fermi di Pistoia ha partecipato a “Tre Giorni per la Scuola 2022 RiGenerazione Scuola”, la manifestazione sui temi dell’educazione che si è svolta a Napoli a Città della Scienza dal 9 all’11 novembre.

L’evento, promosso da Regione Campania e Città della Scienza, in collaborazione con USR Campania, è rivolto a docenti e dirigenti scolastici, studenti, educatori e formatori, che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi sugli obiettivi di RiGenerazione Scuola, il Piano del Ministero dell’Istruzione attuativo degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu, pensato per accompagnare le scuole nella transizione ecologica e culturale e nei percorsi di educazione allo sviluppo sostenibile previsti dall’insegnamento dell’Educazione civica.

Nell’ambito della manifestazione, il prof. Riccardo Niccolai, docente dell’istituto pistoiese, ha presentato il progetto realizzato con la classe 1IA dell’a.s. 2021-2022 “Si differenza”; il lavoro è risultato tra i cinque selezionati delle scuole secondarie di secondo grado tra più di cento candidature ed ha ricevuto la menzione speciale per le applicazioni innovative.

L’applicazione realizzata dagli studenti del Fedi-Fermi è un sistema per il riconoscimento dei rifiuti tramite un’intelligenza artificiale che può essere utilizzato da chiunque per il corretto conferimento. Il progetto risponde agli obiettivi dell’Agenda 2030 con particolare riferimento alle macro aree Prosperità e Pianeta: diritto di tutti gli esseri umani a godere di una vita soddisfacente basata sul progresso economico, sociale e tecnologico in armonia con la natura; protezione del pianeta, su consumi consapevoli, lotta agli sprechi, gestione delle risorse naturali in modo sostenibile.

[silvestro —fedi-fermi]