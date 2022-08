SCUOLA PRIMARIA CROCE DI GORA: SONO IN FASE DI CONCLUSIONE I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO

Gli interventi riguardano la realizzazione di un nuovo tetto in legno e il consolidamento di travi e pilastri della struttura

PISTOIA. Si sta per concludere la prima fase dei lavori di adeguamento sismico della scuola primaria Croce di Gora. L’intervento, per una spesa complessiva di 215.000 euro (di cui 200.000 euro finanziati dalla Fondazione Caript), riguarda l’atrio della scuola e consiste nel consolidamento delle fondazioni, eseguito durante le scorse pause estive, delle travi e dei pilastri in cemento armato e nella sostituzione del tetto in laterocemento con una copertura in legno.

L’assessore all’edilizia scolastica del Comune evidenzia che, approfittando delle vacanze estive, il Comune prosegue con numerosi interventi di miglioramento del patrimonio edilizio scolastico con l’obiettivo di rendere gli ambienti sempre più sicuri e a norma per chi li frequenta quotidianamente.

La nuova copertura della scuola di via Bertoneri sarà di tipo leggero, realizzata in legno, in modo da gravare meno sulle strutture sottostanti e migliorare la risposta dell’edificio alle sollecitazioni sismiche.

L’intervento prevede anche il consolidamento di travi, pilastri e fondazioni in cemento armato in modo da raggiungere un adeguamento sismico dell’edificio.

L’intervento è eseguito dalla ditta Bolloni Costruzioni srl di San Giuliano Terme (PI) che si è aggiudicata l’appalto.

La prima fase dei lavori si concluderà nelle prossime settimane, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

[puggelli —comune di pistoia]