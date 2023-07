SCUOLA PRIMARIA DI PONTE ALLA PERGOLA, APRE A BREVE IL CANTIERE DEI LAVORI

Oltre alla ristrutturazione previsto l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico dell’edificio per un milione e mezzo di euro

PISTOIA. Sarà allestito a breve il cantiere per gli interventi di ristrutturazione, adeguamento normativo, sismico ed efficientamento energetico della scuola primaria ‘Modesta Rossi’ di Ponte alla Pergola. Nei giorni scorsi, infatti, i lavori sono stati consegnati dal Comune di Pistoia alla ditta che si è aggiudicata l’intervento da oltre un milione e mezzo di euro, erogato dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e risorse proprie del Comune.

Si andranno così a colmare quelle carenze che erano state riscontrate a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica disposte dal Comune, in modo tale da rendere il plesso più sicuro, sostenibile e innovativo.

Per permettere lo svolgimento dei lavori, che si prolungheranno presumibilmente per l’intero anno scolastico, gli studenti saranno trasferiti nell’edificio che si trova allo Sperone, in via di Canapale, che in passato aveva ospitato una scuola e che, a seguito delle verifiche sismiche eseguite nei mesi scorsi, è risultata idonea per la destinazione didattica. In tale plesso, per accogliere al meglio i ragazzi, sono in corso alcuni lavori di manutenzione quali il rifacimento delle pavimentazioni, le tinteggiature e la sistemazione dell’area esterna.

«In questi anni – sottolinea Alessandra Frosini, assessore ai lavori pubblici – abbiamo tenuto alta l’attenzione sulla sicurezza e messa a norma dei plessi scolastici così da garantire ai nostri studenti spazi didattici sicuri e confortevoli. Siamo soddisfatti di aver trovato questa soluzione per lo spostamento, in modo che i bambini siano accolti in una scuola che può assicurare un buon comfort interno».

La soluzione individuata è stata presentata e discussa durante l’assemblea che si è svolta nei giorni scorsi. La dirigente scolastica Manila Cherubini e gli assessori Alessandra Frosini, per l’edilizia scolastica, e Benedetta Menichelli, per l’istruzione, hanno dato comunicazione dello spostamento, e delle ragioni che lo hanno determinato, ai docenti, al personale scolastico, alle famiglie dei nuovi iscritti e ai rappresentanti dei genitori degli alunni.

L’intervento comprende opere edili e impiantistiche necessarie a rendere funzionali, agibili e completamente utilizzabili in sicurezza le cinque aule didattiche (sia del piano terra sia del primo piano), la sistemazione dei servizi igienici e degli spazi comuni di collegamento delle aule.

Oltre a completare interamente le opere di consolidamento strutturale dell’edificio, sono previste opere di finitura interne ed esterne, il completamento di lavori impiantistici, di abbattimento delle barriere architettoniche e di efficientamento energetico, anche grazie alla revisione totale delle superfici esterne delle pareti per garantire alti livelli di comfort e basso impatto energetico.

Una serie di interventi sull’area esterna era stata portata a termine nel 2021, con il rifacimento degli intonaci, la tinteggiatura, la realizzazione di un nuovo accesso, la messa in sicurezza di vialetti e percorsi.

Gli impianti tecnici come il riscaldamento ed elettrico saranno sostituiti con altri di nuova generazione, compreso l’impianto fotovoltaico sulla copertura. Previsto anche un cappotto termico a isolamento della struttura.

A seguito di procedura di gara, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Costruttori Qualificati Srl.

