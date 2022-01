SCUOLE BILINGUE ARS GENIUS, SABATO IL SECONDO OPEN DAY

E inizia anche il percorso per le medie e superiori

PRATO. Si terrà sabato prossimo, 15 gennaio, il secondo appuntamento con l’open day della scuola bilingue (primaria e infanzia) Ars Genius. Dopo la partecipazione di più di 50 famiglie lo scorso 21 dicembre per la prima giornata di porte aperte, adesso la prima scuola Primaria bilingue di Prato, con insegnamento in contemporanea in classe di italiano e inglese, offre di nuovo alla cittadinanza la possibilità di scoprire la struttura di via delle Fonti 274 (zona Badie).

L’open day si terrà per tutta la giornata di sabato, dalle 9 alle 18, con quattro sessioni di incontro dedicate alle famiglie, nel corso delle quali potranno incontrare i responsabili dell’istituto Ars Genius, gli insegnanti madrelingua e i vari professionisti che gravitano intorno alla scuola di via delle Fonti per assicurare una didattica sempre più inclusiva.

Durante la giornata sarà data ai bambini la possibilità di svolgere dei laboratori nelle varie aule della struttura (in totale sono 35, fra classi di primaria e infanzia, spazi culturali, palestra, laboratori, mensa e stanze per l’arte e la musica). In cosa consistono? Ci saranno sia dimostrazioni della tecnologia multimediale presente nelle aule, che laboratori artistici tenuti dagli insegnanti dell’istituto. Alle famiglie sarà fatto vedere anche il funzionamento della palestra dedicata alla scuola, all’interno della quale i bambini potranno imparare e divertirsi.

“Il primo open day è andato molto bene – raccontano i responsabili di Ars Genius, Paolo Malpaganti, Paolo Calusi e Paolo Fissi —. C’è stato grande interesse da parte delle famiglie e la cittadinanza inizia a comprendere nei dettagli il progetto. Non a caso siamo già a un centinaio di iscrizioni in vista del prossimo anno scolastico. Adesso con questo secondo open day vogliamo dare la possibilità a tutte le famiglie che lo vorranno di visitare la struttura e capire la filosofia che c’è dietro al nostro innovativo approccio all’insegnamento”.

Questo secondo open day rappresenterà anche l’occasione per lanciare un’ulteriore novità nei locali di Ars Genius: verranno fornite le prime informazioni sul percorso di scuola secondaria di primo grado e sul liceo scientifico tecnologico che partiranno il prossimo settembre in via delle Fonti 274. La scuola secondaria di primo grado sarà a indirizzo musicale ed entrambi gli indirizzi di studio, in linea con la vocazione internazionale della scuola, saranno bilingue.

Per partecipare all’open day di sabato è necessario iscriversi compilando il form che si può trovare sulla pagina Facebook della scuola.

[de biase — ars genius]