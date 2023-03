SCUOLE MARCONI, LE CLASSI TRASFERITE ALLE RONCALLI DA SETTEMBRE

Lunedì l’incontro con docenti e rappresentanti dei genitori

PISTOIA. Il Comune di Pistoia ha preso atto dell’impossibilità da parte degli Istituti Raggruppati di procedere all’appalto dei lavori riguardanti il consolidamento statico e sismico e la prevenzione antincendio dell’edificio di via Puccini che ospita la scuola secondaria di primo grado “Marconi” e, conseguentemente, insieme alla dirigente dell’Istituto, la dottoressa Claudia Ciocchetti, ha previsto il trasferimento degli studenti nel plesso delle Roncalli a partire dal prossimo anno scolastico.

Durante l’assemblea che si è svolta lunedì pomeriggio, la dirigente Ciocchetti e gli assessori Alessandra Frosini, per l’edilizia scolastica, e Benedetta Menichelli, per l’istruzione, hanno dato comunicazione dello spostamento, e delle ragioni che lo hanno determinato, ai docenti, al personale scolastico, alle famiglie dei nuovi iscritti e ai rappresentanti dei genitori degli alunni delle Marconi.

I partecipanti hanno mostrato la massima collaborazione e il bilancio dell’incontro è stato positivo.

Alle famiglie e ai professori è stata presentata dettagliatamente la soluzione individuata per le classi delle Marconi dal Comune e dalla dirigenza scolastica a seguito della comunicazione degli Istituti Raggruppati, proprietari dell’immobile, arrivata a febbraio, in cui la società pubblica evidenziava l’impossibilità di finanziare gli interventi sull’edificio, quantificati in due milioni di euro.

Il Comune, che ha in locazione la struttura, non può procedere al finanziamento dei lavori in quanto l’immobile non appartiene al patrimonio dell’ente.

Da qui la necessità di prevedere lo spostamento degli studenti a partire dal prossimo settembre, visto che a seguito delle verifiche statiche e sismiche effettuate – il cui esito è stato comunicato al Comune nella lettera del febbraio scorso — era emersa la necessità di iniziare i lavori di miglioramento sismico entro l’anno in corso. Non sarebbe quindi possibile tenere aperta la scuola nel 2024 senza aver iniziato l’opera.

La soluzione individuata per le 12 classi delle Marconi – 490 alunni- è quella, come detto, dello spostamento nel plesso delle scuole Roncalli, che l’anno scorso è stato oggetto di lavori di efficientamento energetico da parte dell’Amministrazione comunale per oltre un milione di euro.

Sarà inoltre possibile utilizzare le aule lasciate libere dagli alunni della scuola Cino che si trasferiranno nel nuovo edificio in fase di realizzazione.

[faragli — comune di pistoia]