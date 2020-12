SCUOLE RONCALLI, VIA LIBERA ALLA SOSTITUZIONE DI 467 INFISSI

Il Comune ottiene 320mila euro per l’efficientamento energetico

PISTOIA. «Dopo aver ottenuto oltre 4 milioni per la realizzazione delle scuole Cino, adesso abbiamo avuto notizia dell’ottenimento della prima tranche di un altro finanziamento da 320mila euro per l’efficientamento energetico delle scuole Roncalli. Si tratta della prima parte di un contributo richiesto che è pari a 948mila euro». Lo annuncia l’assessore all’edilizia del Comune di Pistoia, Alessandra Frosini, dopo aver ricevuto conferma del finanziamento da parte della Direzione ambiente ed energia della Regione Toscana.

Il contributo è stato ottenuto grazie a un progetto di sostituzione degli infissi — realizzato dall’ufficio edilizia scolastica — con cui il Comune nel 2018 ha partecipato al bando fondo europeo “Por Creo Fesr 2014-2020 progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici”.

Le risorse verranno erogate in tre diverse parti, la prima (come detto da 320mila euro) arriverà entro la fine di questo mese. L’intervento complessivo ammonta a 1milione e 200mila euro, con un contributo richiesto alla Regione di 948mila euro e un cofinanziamento comunale di 251mila euro.

Il progetto prevede la sostituzione dei 467 infissi presenti, di varie tipologie e dimensioni. L’intervento permetterà di ridurre i consumi energetici, sia d’inverno che d’estate, ed abbattere dunque le emissioni inquinanti. Proprio in quest’ottica, saranno installate anche valvole termostatiche su tutti i radiatori. La sostituzione degli infissi garantirà inoltre maggior sicurezza, eliminando qualsiasi rischio legato al tipo di apertura attualmente presente, agli spigoli vivi e a vetri singoli.

Tutti elementi che saranno notevolmente migliorati grazie alla posa di infissi moderni. Gli attuali serramenti risultano infatti essere quelli originari, installati nei primi anni Settanta del secolo scorso.

Il progetto del Comune, una volta ottenute le risorse, potrà essere messo a gara per l’affidamento dei lavori.

«Negli scorsi giorni – continua l’assessore – abbiamo inviato tutta la documentazione necessaria alla Regione per l’erogazione di questi finanziamenti. Si tratta di un intervento fondamentale per l’edificio scolastico di Porta al Borgo, che ospita l’istituto comprensivo Roncalli – Galilei e alcune sezioni delle Cino. Sono felice di poter annunciare questo ennesimo risultato sull’edilizia scolastica, che arriva dopo la bella notizia del finanziamento per le scuole Cino, di cui a breve presenteremo il progetto alla città».

[comune di pistoia]