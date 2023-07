sds valdinievole. LA BELLA ESPERIENZA DI “INSUPERABILE” IN CROCERA NEL MEDITERRANEO

Il racconto di una esperienza unica per i disabili del centro diurno Il Faro

PESCIA. Venerdì 30 giugno 2023 alle ore 21 presso il Giardino Storico di Villa Garzoni a Collodi (Pescia), si è svolta la serata di presentazione di inSuperabile.

Alla presenza del Presidente e del Direttore della Società della Salute della Valdinievole, Alessio Torrigiani e Stefano Lomi, del Sindaco e dell’Assessore alla Politiche Sociali del Comune di Pescia, Riccardo Franchi e Cristiana Inglese, del Presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, Pier Francesco Bernacchi, del rappresentante di Costa Crociere Daniele Zella, si è svolta una serata per raccontare l’esperienza di una crociera nel Mediterraneo effettuata da un gruppo di giovani disabili che frequentano il Centro diurno “Il Faro”.

La serata è iniziata con un momento di benvenuto ed è terminata con un brindisi di saluto ed ha visto le famiglie e i ragazzi protagonisti nel racconto di un’esperienza davvero unica, il viaggio come metafora della vita che alimenta gioie, conoscenze e aiuta a vincere nuove e inedite sfide.

Il racconto si è sviluppato attraverso la voce dei protagonisti e di tutte le altre persone coinvolte, direttamente o indirettamente (operatori, equipaggio, famiglie, servizi pubblici, terzo settore, compagnia di navigazione) ed è stato caratterizzato da momenti di grande tenerezza e forte emotività che hanno reso la narrazione ancora più coinvolgente e emozionante.

Il viaggio e la serata di presentazione dell’esperienza è stata organizzata dalla Società della Salute della Valdinevole, attraverso il prezioso lavoro della referente Alice Martini, in collaborazione con la Fondazione Nazionale Carlo Collodi, la compagnia Costa Crociere, la Cooperativa Sociale “La Fortezza” onlus.

La serata è stata allietata anche alcuni interventi di musica da camera eseguiti da giovani musicisti del territorio.

“Una serata davvero speciale — sostiene il Presidente della SdS Alessio Torrigiani —perché i ragazzi hanno avuto la possibilità di raccontare questa loro meravigliosa esperienza, fatta di scoperte ed esperienze uniche in giro per il Mediterraneo. Si tratta – prosegue Torrigiani – di divulgare un nuovo modo di guardare la disabilità, partendo da piccole-grandi esperienze come questa per partecipare pienamente alla vita sociale e valorizzare talenti e differenze”.

“Siamo davvero molto contenti per questo viaggio nel Mediterraneo che ha visto protagonisti i nostri ragazzi e le nostre ragazze del Centro Il Faro — dice il Direttore della SdS Stefano Lomi — in quanto rappresenta il superamento di paure, preoccupazioni e incertezze.

Le famiglie e gli operatori — prosegue Lomi — hanno realizzato davvero una grande opera che ha reso la quotidianità dei ragazzi unica e eccezionale. Un grazie a tutti coloro che con impegno e perseveranza — conclude il Direttore — hanno reso possibile questa esperienza così speciale e ricca di significati”.

