sds valdinievole. UN SERVIZIO A SOSTEGNO DELLA TENUTA SOCIALE E DEL BENE PUBBLICO

Sancito un accordo tra la Società della Salute della Valdinievole, l’Associazione Carabinieri di Monsummano Terme e quella di Montecatini Terme

PESCIA. È stato sottoscritto ieri l’accordo tra le Associazioni Carabinieri di Monsummano Terme, Montecatini Terme e la Società della Salute della Valdinievole al fine di rendere più efficace e funzionale il rapporto coi cittadini che afferiscono agli Uffici dei Servizi Sociali attivi presso il Presidio sociosanitario di Monsummano Terme in Via Calatafimi e presso il Presidio sociosanitario di Montecatini Terme in Via San Marco.

L’intesa, condivisa dalla Azienda Usl Toscana Centro, è volta a valorizzare le competenze e le capacità dei volontari delle due Associazioni in termini di accoglienza, informazione e orientamento alla cittadinanza, grazie anche alla reputazione pubblica della quale godono e della diffusa stima che accompagna le loro azioni.

I volontari delle due Associazioni si impegneranno ad accogliere, orientare e informare i cittadini, nell’attesa che gli stessi accedano agli Uffici dei Servizi sociali, con azioni di rassicurazione, sostegno e comprensione nei confronti delle persone, così da sviluppare un setting operativo maggiormente efficace e rasserenante.

Le attività si realizzeranno negli spazi antistante gli Uffici dei Servizi sociali dei due presidi sociosanitari e si svilupperanno secondo un calendario da concordare e condividere tra le parti che terrà conto delle esigenze dei cittadini, dell’organizzazione dei Servizi sociali e della disponibilità dei volontari.

La SdS Valdinievole, l’Associazione Carabinieri di Monsummano Terme e l’Associazione Carabinieri di Montecatini Terme si impegnano ad effettuare, ogni tre mesi, incontri congiunti per monitorare l’andamento dell’iniziativa sociale attivata, sia dal punto di vista dei volontari aderenti al progetto, sia da quello delle Assistenti sociali coinvolte.

“È un accordo davvero importante – sottolinea il Presidente SdS Alessio Torrigiani – perché il Terzo settore rappresenta una realtà significativa in Valdinievole e le due Associazioni Carabinieri possono svolgere attività a sostegno della tenuta sociale e del bene pubblico delle nostre comunità locali. Sono soddisfatto – prosegue Torrigiani – in quanto l’esperienza e la competenza dei volontari sarà utile per migliorare il rapporto con la cittadinanza e per sostenere il lavoro dei Servizi sociali territoriali.

Ringrazio i due Presidenti Giuliani e Giannone – conclude Torrigiani — per la disponibilità e la passione con cui hanno aderito alla proposta di collaborazione”.

“Sono molto contento di questa intesa con le due Associazioni Carabinieri – afferma il Direttore SdS Stefano Lomi – e della possibilità di collaborare insieme per promuovere cittadinanza e comunità. Un ringraziamento sentito ai due Presidenti, ai volontari e alle volontarie che si impegneranno i questi servizi di accoglienza e prossimità. Le attività di volontariato – prosegue Lomi – sono essenziali per la salute e il benessere delle comunità locali e le due Associazioni, che sono custodi di importanti principi civici, porteranno un valore aggiunto al lavoro professionale che viene svolto dai servizi per rispondere ai bisogni dei cittadini, specialmente alle attese dei cittadini più fragili”.

“Sono profondamente onorato – afferma il Presidente dell’Associazione Carabinieri di Montecatini Terme Agostino Giuliani, di aver firmato questo protocollo di intesa per effettuare il servizio a sostegno degli Assistenti sociali e accompagnare e informare la popolazione sui vari servizi della ASL in via San Marco. Inoltre – conclude il Presidente Giuliani — è anche un modo per supportare i medici e i collaboratori e dare serenità a tutto l’ambiente sanitario”.

“Come Presidente Luogotenente in c/r Marco Giannone, insieme al Consiglio ed ai Soci del Gruppo Volontariato ANC della Sezione di Monsummano Terme, siamo onorati di aver accolto con soddisfazione la specifica richiesta formulata dal Direttore della Società della Salute Dr. Lomi e dal personale del suo Ufficio, nonché dal Presidente della Società della Salute Alessio Torrigiani e dai responsabili dei Presidi dei Servizi Sociosanitari di Monsummano Terme e Montecatini Terme. L’accordo — sostiene il Presidente Giannone — vedrà a breve impegnato quotidianamente il volontariato ANC di Monsummano Terme per lo svolgimento delle attività previste anche con l’ausilio, se necessario, delle Forze dell’Ordine per eventuali disagi o situazioni da segnalare.

È con piacere – conclude Giannone – che accogliamo le manifestazioni di consensi positivi all’accordo, espresse durante l’odierna conferenza stampa dalle rappresentanze professionali e amministrative della ASL Toscana Centro e dall’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Monsummano Terme Roberta D’Oto”.

Presenti alla conferenza stampa, tra gli altri, anche la Direttrice della rete sanitaria territoriale Dott.ssa Sara Melani, la Coordinatrice dei Servizi Sociali Dott.ssa Daniela Peccianti e la Referente della rete amministrativa Anna Maria Galli.

