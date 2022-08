SEGNO PIÙ PER VERINLEGNO SPA

Dati positivi nel primo semestre 2022. Performance straordinarie in Campania e Nord Italia

MASSA E COZZILE. Nel primo semestre 2022 prosegue il trend positivo di Verinlegno Spa. Al 30 Giugno il fatturato ammonta 17 milioni e 500 mila euro. Vale a dire il 64.8% di quanto ottenuto nel 2021, anno record con i suoi circa 27 milioni di euro (+31% sul 2020/ +20% sul 2019).

Numeri importanti malgrado la pandemia e gli aggiustamenti che ha reso necessari a vari livelli aziendali. Nonostante l’anno in corso mantenga interrogativi potenti, e renda necessaria una sorta di navigazione a vista, è un dato decisamente rassicurante.

In particolare, nell’esigente mercato italiano, diventano significative a Sud la performance della Campania con un incremento del +200% e a Nord + 56% in aree di grande concorrenza, nelle quali l’azienda riscontra, ormai da anni esiti estremamente positivi.

Nel complesso il mercato patrio mette all’incasso oltre 8 milioni di euro, vale a dire +46,3% sul periodo equivalente del 2021.

Risultati positivi nel mondo con oltre 9 milioni di euro all’attivo: il 58 % del fatturato complessivo estero ottenuto nel 2021, pari a 15 milioni e 500 mila euro. Al 30 Giugno 2022 I mercati internazionali rappresentano il 51.8% del fatturato aziendale.

Gli ottimi risultati sono il frutto di strategie pianificate nel tempo, ma soprattutto della capacità di adattamento anche a coordinate contestuali impreviste; è il frutto del sistema di rapporti globali e della coesione della rete distributiva e delle partnership, a livello globale.

Servizio evoluto, ricerca sui prodotti e costante attenzione al mercato sono ancora le chiavi del successo di Verinlegno.

Le soluzioni più recenti sono lo studio di una linea di vernici con diisocianati sotto lo 0,1%, ma anche le vernici che, per la prima volta al mondo, utilizzano additivi completamente naturali per la protezione degli infissi esterni dai raggi UV: una soluzione brevettata a livello internazionale.

Elementi che fanno comprendere come la Verinlegno sia pronta, quando il mercato intraprenderà realmente questo passaggio epocale, alla transizione ecologica della quale molti parlano, senza essere poi conseguenti con le azioni.

