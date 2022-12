Ecco i prossimi appuntamenti del Coro Gospel Internazionale di Pistoia

PISTOIA. Sei concerti per augurare Buon Natale e Felice Anno Nuovo ai pistoiesi, di città e provincia. Il Coro Gospel Internazionale di Pistoia, diretto dal medico dell’Ospedale San Jacopo di Pistoia, Augustine Iroatulam, è tornato alla ribalta.

Dopo gli ultimi due anni, nei quali a causa della pandemia gli impegni si sono rarefatti, nelle prossime settimane il Coro Gospel Internazionale si dividerà tra Pistoia e Montecatini Terme per augurare serenità e prosperità a tutti all’insegna delle sette note. Per regalare un sorriso a chi si troverà a partecipare, gratuitamente, agli eventi.

Primo appuntamento venerdì 16 dicembre, dalle 17.30 nella chiesa di San Giovanni fuorcivitas a Pistoia con i ragazzi del Centro Diurno; di seguito, sabato 17 alle 21 nella chiesa di San Giovanni Decollato a Pistoia; domenica 18 a partire dalle 17.30 in Piazza del Popolo a Montecatini Terme; mercoledì 21 dalle 18 alla Saletta Soci Coop di Viale Adua a Pistoia; venerdì 23 dalle 17.30 sotto le logge di Palazzo di Giano, in Piazza del Duomo a Pistoia, e infine domenica 1° gennaio 2023 dalle 11.30 ancora in Piazza del Popolo a Montecatini Terme.

Il già citato direttore, i coristi Claudia Balli, Serena Fusilli, Isobel Wilke, Monica Galigani, Deborah Tani, Silvia De Lotto, Stefano Calistri, Pina Coppola, Stefania Dello Russo, Alberto Sichi, Elena Nesti, Luisa Vivarelli, Appolonia Odunze, Gherardo Gherardini, Serenella Bucci, Elisa Zanetti, Concetta Graziano, Sonia Provvedi, Adriana Dasca, Silvestro Iroatulam, Gianna Del Pistoia e Lorella Gelli, Gino Lapolla e Antonio Giomi alla chitarra, si esibiranno in canti natalizi e non solo.

Ricordiamo che negli anni il Coro Gospel Internazionale di Pistoia è assurto a popolarità non solo per la bravura di direttore, interpreti e orchestrali, ma per aver portato in tutta Italia e all’estero, specialmente nel Regno Unito, le proprie iniziative di solidarietà e beneficenza, sempre ricche di passione e allegria contagiosa.

Adesso questo ritorno in grande stile.

Per informazioni sui concerti e sull’attività del Coro è possibile contattare la segretaria del Coro, avvocato Serena Fusilli al numero di cellulare +39 347 362 1503.

Coro Gospel Internazionale di Pistoia