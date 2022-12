SENSIBILIZZARE E INCENTIVARE GLI ACQUISTI SULLA MONTAGNA P.SE.

Michele Giannini: “Diverse attività commerciali hanno chiuso e le notizie che circolano non sono affatto ottimiste, perché altre sono in procinto di chiudere”

SAN MARCELLO. Anche quest’anno, uno dei più difficili da vivere per tutto quello che è successo, voglio rivolgere alla popolazione della Montagna Pistoiese, un appello, affinché buona parte degli acquisti, soprattutto quelli natalizi, siano effettuati presso le attività commerciali presenti sulla nostra montagna.

Queste attività, ancora diverse attività commerciali hanno chiuso e le notizie che circolano non sono affatto ottimiste, perché altre sono in procinto di chiudere presenti nel nostro territorio, vanno aiutate a non scomparire, la loro chiusura sarebbe un disastro per tutta l'economia montanina, già messa a dura prova dai tempi difficili che stiamo attraversando, una crisi spaventosa, determinata in larga parte dalla guerra tra Ucraina/Russia, anche se la crisi della nostra montagna è iniziata molti anni prima, ma la batosta che purtroppo dobbiamo sopportare, chissà ancora per quanto tempo, sono gli enormi rincari dei costi dell'energia, e di conseguenza di tutta la filiera delle spese di casa, cominciando dal carrello della spesa.

Cosa possiamo fare per sostenere le residue e coraggiose attività commerciali, che attualmente resistono ancora? Bisogna riflettere anche sull’importante ruolo sociale, che queste attività svolgono, solo per tenere aperte le serrande dei loro negozi.

Noi cittadini della montagna, nel nostro piccolo, possiamo fare molto, anche se con tante difficoltà, la nostra popolazione, iniziando dalle imminenti festività natalizie, facendo uno sforzo, difficile da effettuare, devono cercare di acquistare i prodotti di cui necessitano, in montagna; fare buona parte delle nostre spese, come si suole dire, a Km zero, dando così quel valido aiuto di cui necessitano anche i più piccoli negozi che, rimanendo aperti, mantengono viva una comunità.

Purtroppo recentemente, diverse attività commerciali hanno chiuso e le notizie che circolano non sono affatto ottimiste, perché altre sono in procinto di chiudere, per cui l'impressione che se ne ricava è quella di un paese che si sta spegnendo lentamente, se poi a tutto questo si sommano, in un silenzio assordante, i pezzi che il nostro piccolo Ospedale Pacini, continua a perdere, allora un grande scoraggiamento subentra, la delusione è totale nelle istituzioni che hanno promesso aiuti affinché l'ospedale continui la sua grande ed efficientissima opera sociale e umanitaria, di una presenza storica del nostro territorio, specialmente per una popolazione, per larghissima parte anziana

Questo continuo depauperamento di risorse, non porta niente di buono, per cui inevitabilmente porta a pensare di una probabile se non sicura, chiusura dell’Ospedale.

Ma finché la vita ci sostiene, sono sicuro che la popolazione di tutta la Montagna Pistoiese lotterà con tutte le sue forze perché questo non avvenga.

Michele Giannini