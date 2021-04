sentiero italia cai. L’APPENNINO-TOSCO EMILIANO NELLA PRIMA USCITA DELLA GUIDA UFFICIALE

È questo il primo tratto del Sentiero Italia Cai ad essere descritto minuziosamente dal sesto volume, prima uscita, dei dodici volumi che compongono la collana nata dalla collaborazione del Club Alpino Italiano e Idea Montagna, dedicati al trekking più lungo del mondo

APPENNINO TOSCO-EMILIANO. Sul Sentiero Italia Cai da Bocca Trabaria al Colle di Cadibona con in mezzo l’Appennino tosco-emiliano.

È questo il primo tratto del Sentiero Italia Cai ad essere descritto minuziosamente dal sesto volume, prima uscita, dei dodici volumi che compongono la collana nata dalla collaborazione del Club Alpino Italiano e Idea Montagna, dedicati al trekking più lungo del mondo con ben 6880 km lungo la grande bellezza dell’Italia più nascosta e delle sue due isole principali.

Le uscite, con cadenza mensile, non seguiranno l’ordine sequenziale del Sentiero (dopo il 6 saranno pubblicati l’11 e il 12), perché, spiega Andrea Greci curatore della collana sul notiziario Lo Scarpone del Cai:

«Questa scelta è nata dalla volontà di abbinare il percorso alla stagione più adatta a percorrerlo e coglierne le peculiarità. Non avrebbe avuto senso uscire con il volume sulla Calabria in giugno e con quello sul Friuli Venezia Giulia in dicembre. Abbiamo così deciso, insieme ai dirigenti Cai, di seguire una logica di pratica escursionistica»

In questa prima guida trovano spazio le 49 tappe comprese le varianti del settore di Sentiero Italia dell’Appennino Settentrionale, dai boschi del Casentino, del Mugello e della Romagna, ai panoramici crinali sferzati dal vento dell’Appennino Tosco-Emiliano, fino alle dorsali affacciate sul mare dell’Appennino Ligure, per 633 km e 22.596 metri di dislivello.

Per ogni tappa è accompagnata da descrizioni tecniche di percorrenza, da schede descrittive della zona attraversata e una parte dedicata alle emergenze ambientali.

La guida, disponibile nelle librerie e sugli store on line del Cai e di Idea Montagna, sarà presentata al prossimo Trento Film Festival che si svolgerà dal 30 aprile al 9 maggio

Marco Ferrari

[marcoferrari@linealibera.info]

Rimani aggiornato con le notizie della Montagna Pistoiese: