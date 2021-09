SENZA STIPENDIO DA TRE MESI, LA SOLIDARIETÀ AGLI OPERAI DI VIA DELLO STELVIO

Anche la federazione di Pistoia del Partito Comunista esprime la totale vicinanza agli operai e ai residenti

PISTOIA. A luglio dello scorso anno prendemmo una posizione nettamente contraria allo stupro ambientale che la giunta Tomasi si preparava ad eseguire in Via dello Stelvio: al posto di un parco pubblico, patrimonio collettivo degli abitanti della zona, doveva nascere un edificio di edilizia sociale, cosa totalmente inutile vista la quantità di immobili abbandonati a se stessi nel nostro comune.

(Interventi precedenti:

A distanza di un anno la logica conseguenza di un progetto fatto e finito al solo scopo di accontentare non si sa bene chi: gli operai che lavorano alla costruzione dell’edificio non ricevono un euro da tre mesi e, nel periodo precedente, hanno ricevuto solo briciole di fronte ai pagamenti promessi.

La ditta che ha subappaltato il cantiere gioca a scaricabarile con quella che sta eseguendo i lavori; il sindaco Tomasi, da buon piacione, si è presentato sul cantiere a fare da mediatore promettendo una soluzione del problema.

Ma il primo responsabile di questa situazione a dir poco imbarazzante è il sindaco stesso che ha portato avanti un’operazione da vero palazzinaro, in barba non solo alle proteste dei residenti della zona, ma anche a perizie che portavano alla luce un altro fatto increscioso: l’edificio è stato costruito sopra ad una falda acquifera!

Come federazione di Pistoia del Partito Comunista esprimiamo la nostra totale solidarietà agli operai in lotta e agli abitanti della zona, beffati per l’ennesima volta da un’amministrazione comunale che, a rigor di logica, dovrebbe dimettersi in toto di fronte ad un episodio gravissimo come questo.

PARTITO COMUNISTA PISTOIA