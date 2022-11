SEQUESTRATI DUE CENTRI ESTETICI ABUSIVI A BORGONUOVO E SAN GIUSTO

Diverse le irregolarità riscontrate, sanzionate per un ammontare di 10mila euro

PRATO. Doppio sequestro ieri delle attività e dei prodotti irregolari utilizzati da due centri estetici abusivi a Borgonuovo e San Giusto: la Polizia Municipale ha intensificato i controlli per il contrasto degli abusi in campo estetico a tutela dei consumatori che possono subire delle conseguenze negative causate dalla mancanza di professionalità specifiche e dall’uso sulla pelle di sostanze o macchinari potenzialmente dannosi.

L’unità Commerciale della Polizia ha così rilevato che le due attività erano prive di titoli ad operare e che utilizzavano prodotti estetici non a norma.

A gestirli erano una donna di origine orientale e un italiano. All’interno dei locali sono state trovate addette prive di requisiti professionali e alcune attrezzature non conformi alle norme tecniche.

In una di queste erano inoltre utilizzati prodotti cosmetici irregolari, con etichettatura solo in lingua cinese, in assenza di indicazioni sull’origine e la composizione chimica.

Gli agenti della Polizia Commerciale hanno posto sotto sequestro attrezzature e locali dei due centri estetici nonché sequestrato tutti i prodotti non rispondenti alla normativa europea.

Ai titolari sono state contestate sanzioni amministrative per complessivi 10.000 euro.

[cb — comune di prato]