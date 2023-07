SERATA CONCLUSIVA PER IL SERRAVALLE ROCK

Stasera domenica 30 luglio dalle 20,30 alla Rocca di Castruccio si esibiranno i Klidas, gli Endless Harmony e i Platonick Dive

SERRAVALLE. [a.b.] Stasera domenica 30 luglio all’interno della Rocca di Castruccio con inizio alle ore 20,30 si conclude la settima edizione del Serravalle Rock. La serata di chiusura del festival vedrà come protagonisti assoluti i Platonick Dive ed il loro concerto-evento per festeggiare il decennale del debutto ‘Therapeutic Portrait’. Ad aprire l’ultima serata della settima edizione di Serravalle Rock saranno i Klidas, autori di uno dei dischi italiani più interessanti usciti quest’anno (‘No Harmony’), edito dall’etichetta australiana Bird’s Robe Records.

Sul palco saliranno poi gli Endless Harmony: parteciparono da giovanissimi alla prima edizione del festival, ci tornano da band matura e consapevole delle loro potenzialità e grazie alla voce ed al carisma della frontwoman Pamela Perez. Presentano il nuovo album “Emerge”. Infine sarà la volta dei Platonick Dive. ‘Therapeutic Portrait’, edito nel 2013 da Black Candy, è uno dei lavori chiave dell’intero movimento post-rock, non solo di quello italiano.

Un album che ha lasciato un segno indelebile e che ha rappresentato il preludio alle esplosioni elettroniche di ‘Overflow’ e ‘Social Habits’.

Il festival è organizzato dal Comune di Serravalle Pistoiese — Assessorato alla Cultura in collaborazione con l’etichetta discografica Vrec. L’evento si colloca in un gioiello di arte e cultura che vanta, fin dal Medioevo, una posizione strategica nel territorio del pistoiese e della valdinievole. Serravalle Pistoiese specialmente nel periodo estivo, diventa la meta di moltissimi eventi a livello nazionale e internazionale.

Per l’occasione è stato pubblicato, in formato CD e digitale, il quarto volume della compilation Serravalle Rock dal sottotitolo “Remixed”: una compilation che raccoglie remix e versioni alternative dei principali artisti che hanno partecipato al Festival.

La compilation verrà distribuita gratuitamente al festival oppure ordinabile su www.vrec.it