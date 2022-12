SERIE A1 FEMMINILE DI TENNISTAVOLO, IL CIATT PRATO ALLA PALESTRA LE BADIE

Domani, domenica 4 dicembre, a partire dalle 15, la sfida casalinga contro il Tennistavolo Sudtirol attualmente al terzo posto assieme con le ragazze allenate da coach Vermiglio

PRATO. Scontro diretto ai piani alti della classifica di serie A1 femminile per il Ciatt Prato. Le ragazze allenate da coach Vermiglio, domenica 4 dicembre a partire dalle 15, torneranno a giocare sul campo di casa, alla palestra Le Badie di via Righi, per ospitare il Tennistavolo Sudtirol nella sesta giornata di andata. Le due formazioni sono appaiate in graduatoria al terzo posto con 5 punti, ma Sudtirol ha disputato una partita in più rispetto alle pratesi, che il prossimo 8 gennaio dovranno recuperare la sfida contro la corazzata Tennistavolo Castel Goffredo, dopo aver fatto visita, il 17 dicembre, a TT Norbello nella settima giornata di andata.

Il Ciatt Prato non potrà disporre, in questa occasione, di Chiara Colantoni, una delle sue giocatrici più importanti, visto che la ragazza è impegnata in Giordania per seguire il consiglio della Federazione Europea Ettu in quanto rappresentante degli atleti europei.

Il tecnico della formazione pratese, Alberto Vermiglio, ha quindi scelto di puntare su Nikoleta Stefanova, Arianna Barani, Wenling Tan Monfardini e Ioana Corburean per questa sfida che vale a tutti gli effetti per conquistare un posto al sole nel girone.

“La nostra forza resta la compattezza della formazione che ho a disposizione. Dovremo essere bravi ad indovinare lo schieramento di partenza per provare a portare a casa il massimo da questa sfida casalinga – commenta proprio coach Vermiglio —. Siamo consapevoli, però, della forza di Sudtirol, che ha delle frecce insidiosissime nel suo arco, a cominciare dall’ucraina Margarita Pesotska, numero 37 del mondo.

E non dimentichiamo che assieme a lei ci sono anche l’ungherese Pergel, mancina davvero scomoda da affrontare, e Debora Vivarelli, attuale numero uno in Italia. Noi faremo il massimo per portare a casa punti e per emozionare il pubblico di casa”.

[montaleni — asd ciatt prato]