SERIE C, ARRIVA LA PRIMA SCONFITTA DEI DRAGONS (73-88)

Il pensiero va alle vittime dell’alluvione e alla città

PRATO – “A Prato siamo tosti, ci rialzeremo. Famiglie del nostro gruppo squadra e del nostro staff sono state coinvolte e danneggiate profondamente e a loro mandiamo tutto il nostro affetto e la nostra solidarietà”. Difficile parlare di sport adesso, il pensiero del coach Sibe Marco Pinelli va alle vittime e alla città. Sul campo di Montevarchi matura la prima sconfitta stagionale per Sibe Gruppo AF Prato, reduce da un inizio straordinario.

Nonostante un solo allenamento nelle gambe, i Dragons cercano comunque l’impresa con un inizio esuberante ma alla lunga il ritmo cala e i Dragons devono cedere. Pinelli ci tiene a elogiare la prova dei suoi: “Sono orgoglioso della dignità e del senso del dovere con il quale i miei giocatori hanno affrontato questa gara. Complimenti a Montevarchi e a coach Paludi: hanno vinto con merito.

Come pratesi abbiamo passato e siamo dentro una settimana storicamente difficile per il tessuto sociale della nostra città. Siamo arrivati a questa gara con un solo allenamento in una settimana, perché gli impianti erano indisponibili. Non siamo professionisti e non abbiamo un quotidiano da tali.

Ricordiamocelo ogni tanto, anche se siamo abituati a vedere fare ai ragazzi cose straordinarie. Noi nel nostro piccolo, da pratesi, ci rimboccheremo le maniche, lavorando insieme, aiutandoci sempre. Con la chiusura delle scuole e degli impianti sportivi, cercheremo un posto dove allenarci perché non possiamo pensare di fare partite di questo livello con un solo allenamento”.

Il tabellino. Manfredini 2, Forti ne, Artioli 4, Magni 16, Staino, Berni 19, Pinelli, Casella 18, Salvadori 12, Pacini 2.

[lorenzo somigli]