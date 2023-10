SERIE C. PER UNA SIBE IN CRESCITA C’È L’INSIDIA ALTOPASCIO

Appuntamento questo pomeriggio alle ore 18 a Altopascio in diretta facebook

PRATO. Sibe Gruppo AF Prato in un ottimo momento: a livello mentale la squadra c’è tutta, sotto il piano fisico si comincia a fare sul serio. I Dragons sono sempre in fase di rodaggio ma sono anche sempre più consapevoli dei propri mezzi, dopo le due vittorie di questo inizio stagione rispettivamente con Sansepolcro e Livorno.

“Siamo attesi —spiega Marco Gabbiani, viceallenatore Sibe – da una squadra che conosciamo molto bene: anche l’anno scorso ci ha messo in grossa difficoltà. Sul campo di Altopascio arrivò la prima sconfitta: l’obiettivo è ribaltare il risultato. Hanno buone mani dall’area e tanta fisicità nell’area dei tre secondi, collaborano bene a livello difensivo: dobbiamo essere attenti e concentrati, come sempre”.

Leonardo Salvadori aggiunge: “Altopascio è una squadra ben costruita, con tanti giocatori di categoria. Giocare contro il loro sistema non è mai facile, lo scorso anno ci hanno messo in difficoltà in entrambe le partite di campionato. Quest’anno hanno inserito giocatori di esperienza e sono intenzionati a fare bene.

Per noi sarà fondamentale mantenere la concentrazione per 40 minuti, e non calare mai di intensità per provare a portare a casa i due punti!”.

Domenica, ore 18:00, campo di Altopascio: diretta FB in contemporanea.

[lorenzo somigli]