SERIE C, SIBE GRUPPO AF, CHE REAZIONE! 95-64 A SANSEPOLCRO. UNA GARA TOTALE

Bellissimo clima alla Toscanini calde; la Sibe Gruppo AF gioca una gara totale fatta di attenzione, energia e altruismo: 6 giocatori in doppia cifra e 19 assist di squadra. Pubblico ed entusiasmo come non si vedeva da tempo. Pinelli versione timoniere: “Gara totale dopo una settimana importante, il lavoro paga. Questa è la strada”

PRATO. Questa sì che è Sibe Gruppo AF! Gara completa su entrambe le fasi per i lanieri: 6 giocatori in doppia cifra, distribuzione totale di minuti e responsabilità, tutti e 12 a referto, ottima percentuale del 2,73 da 2 e record stagionale di assist di squadra, ben 19. Sono due punti pesantissimi con una Sansepolcro forte e lanciata in campionato.

Dragons con Salvadori, Magni, Casella, Pacini, Berni entrano con un piglio giusto: la condivisione della palla funziona e sarà il leitmotiv della gara. I punti salgono ma è la difesa che fa la differenza nel contenere le sortite offensive.

Positive le rotazioni di Manfredini, Artioli, Staino che contribuiscono a sporcare le percentuali degli avversari, passando talvolta a zona. Intervallo lungo con Dragons avanti di 15 lunghezze. Sinfonia Dragons il terzo quarto nel quale Sibe concede solo 8 punti agli avversari. Di controllo il quarto finale.

Coach Pinelli nel dopo gara: “Era una gara cruciale per il nostro percorso. Sono molto contento del modo in cui abbiamo risposto, giocando un match totale di alto livello per 40’. Sono molto fiero dei nostri giocatori, che hanno fatto sforzi grandissimi per trasformare questa serata pericolosa in una serata speciale.

Ringrazio ancora i giocatori per aver giocato una grande partita e spero il nostro ambiente che ho sentito partecipe sia rimasto felice e fiero di questa vittoria. Penso che non avremo potuto competere con questa continuità per tutta la gara senza la partecipazione di tutti e questo comune senso di urgenza che si è trasformato nel sacrificio di fare cose che sulla carta non sembravano possibili una settimana fa.

Adesso continuare ad allenarsi forte con questo spirito e qualità. Importante di aver dato minuti veri anche ai nostri giovani. Ora prepariamoci al meglio per la trasferta di sabato a Livorno, sarà durissima ma cercheremo di essere pronti ed arrivare performanti. Questa è la strada”.

Capitan Staino aggiunge: “Clima da Dragons Family! In settimana ci siamo sbattuti e aiutati. La vicinanza del nostro entourage è stata decisiva. Ieri emozionante essere presente alla festa del minibasket di CGFS. Ho percepito tanta passione. Adesso diventiamo una cosa sola, avanti tutti insieme”.

Il tabellino. Manfredini 10, Sangermano 2, Artioli 17, Magni 12, Staino 8, Berni 3, Casella 13, Smecca ne, Salvadori 18, Pacini 12, Settesoldi.

[lorenzo somigli]