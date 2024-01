SERIE C, STREPITOSA SIBE GRUPPO AF. SBANCATA SAN VINCENZO (57-75), PRATO È SECONDA

Staff e squadra interpretano la gara a meglio, preparata in modo eccellente dallo staff pratese alla vigilia. Coach Pinelli espulso a inizio gara. Nonostante ciò, staff e squadra si compattano ancora di più e sfoderano una prestazione eccezionale dove tutti danno il 110%. Proprio questa vittoria permette di superare San Vincenzo in classifica

PRATO. Vittoria fondamentale contro una diretta concorrente che, nonostante un roster di grande qualità, ha prodotto poco più di 50 punti. Il primo quarto è colpo su colpo e San Vincenzo mette in mostra tutto il suo potenziale. A tre minuti dalla fine del tempo Pinelli espulso per una decisione dell’arbitro. Gabbiani alla guida dei Dragons ma la reazione del collettivo è straordinaria e Sibe rispetta il piano gara. Chiave di volta per la vittoria si dimostra essere la conquista dell’area dei tre secondi in attacco e in difesa. Molto bene nel terzo quarto l’alternanza tra difesa a uomo e a zona che costringe i padroni di casa a tiri difficili; il differenziale cresce e Sibe si porta avanti di oltre 10. Quarto finale di controllo per Sibe Gruppo AF. Ora un turno di stop e la gara con Montevarchi. Gara vinta a rimbalzo, 42 totali e solo 7 perse ottimi numeri per una gara fuoricasa di questa importanza. Era spareggio per il secondo posto, da appaiata con San Vincenzo alla vigilia adesso Prato è sola con 24 punti in classifica. 4 i marcatori in doppia cifra: Artioli 18, Magni 15, Casella 14 (con 12 rimbalzi e 7 falli subiti), Salvadori 13.

Coach Pinelli a fine gara: “Era una gara veramente importante per noi, forse la più importante da inizio stagione perché abbiamo vinto in casa di una squadra fortissima e ben allenata. Dopo Valdisieve abbiamo avuto la capacità di resettare le energie, preparare un piano gara che ci ha permesso di essere efficienti ed efficaci nei momenti decisivi attaccando i loro uomini chiave e caricandoli di falli.

La mia espulsione a inizio gara poteva condizionare la gara in negativo ma così non è stato perché noi siamo abituati alle difficoltà a trovare le opportunità. Un episodio che ha dato una scossa emotiva e importante alla squadra e, come non bastasse, l’ha motivata e unita ancora di più. Avere un ambiente unito, compatto e uno staff unito, preparato con una visione unica sul quale contare è decisivo e ha fatto di nuovo la differenza: un plauso ai miei assistenti Gabbiani, Calzolari e Parretti.

Marco Gabbiani è stato straordinario nel continuare a trasmettere ai ragazzi la fiducia della quale avevano bisogno e i ragazzi sono stati super nel restare concentrati, settati, continuando a giocare ed eseguire il piano gara. E quando vedi Casella e Staino difendere i Miss match, stoppare, prendere i rimbalzi, il reparto interni Artioli Magni e Salvadori cambiare con durezza sui loro esterni e nello stesso tempo proteggere l’area quando necessario giocando contemporaneamente con fisicità e durezza è un segnale importante.

Molto bene Berni Manfredini e lo scampolo iniziale di Pinelli che hanno sempre garantito bilanciamento e pressione difensiva, lavorando duro sui loro esterni; tutti questi indicatori certificano che siamo sulla strada giusta. Tenere una squadra con tutto quel talento offensivo in casa a 57 punti con quella fame ed attenzione è stato decisivo.

La condivisione della palla in attacco ha fatto la differenza. Arriviamo al turno di riposo di questo girone di ritorno con un percorso netto, 6 vittorie consecutive, sentore che il cammino intrapreso è quello giusto. Stiamo iniziando a prendere ritmo, dobbiamo continuare a lavorare con questo spirito e voglia di giocare l’uno per l’altro”.

[lorenzo somigli]