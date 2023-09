SERIE C. SUBITO UNA TRASFERTA TOSTA PER SIBE GRUPPO AF

Domani sabato 30 settembre alle 18:30 con Sansepolcro

PRATO. Tanta voglia di cominciare ma anche tanta concentrazione. La prima di campionato è sempre un’insidia, soprattutto quando si disputa su un campo ostico e con un avversario che ha inserito nel roster elementi che hanno calcato palcoscenici importanti.

Sibe Gruppo AF Prato è attesa dalla prima sfida di Serie C domani sera ore 18:30 in casa di Dukes Sansepolcro. Test già provante e difficile, come saranno tutte le sfide di questa stagione, da cui Pinelli aspetta risposte e segnali dopo il duro lavoro di queste settimane. Vincere, è l’obiettivo, muovere subito la classifica ma soprattutto applicare quel gioco corale che è tratto distintivo di Sibe Gruppo AF.

Ai nostri tifosi chiediamo di seguirci con il calore e la passione di sempre, quella passione che abbiamo toccato con mano mercoledì alla presentazione ufficiale. Forza Dragons!

[lorenzo somigli]