serravalle. 75 ANNI DI MATRIMONIO PER ORTIERO LOTTI E BICE NATALI

Festa grande a Ponte di Serravalle Pistoiese

SERRAVALLE. Festa grande a Ponte di Serravalle, dove Ortiero Lotti e Bice Natali (meglio nota come Franca) hanno raggiunto l’incredibile traguardo dei 75 anni di matrimonio. Nozze di brillante dunque per questa inossidabile coppia che, davanti al parroco di Serravalle don Stanislao, ha rinnovato la promessa del vincolo matrimoniale, celebrato a suo tempo nella chiesa di Santa Barbara a Montecatini Alto davanti a don Tito Paponi.

A gioire insieme a loro, le figlie Laura e Liviana con le rispettive famiglie, oltre che un gran numero di nipoti e altri parenti. A portare il saluto del comune di Serravalle Pistoiese , c’erano il sindaco Piero Lunardi e l’assessore al Turismo, Personale, Viabilità e Cammini Maurizio Bruschi che, essendo proprio di Ponte di Serravalle, conosce benissimo da sempre sia la coppia che le due figlie.

Ai due sposi che hanno rinnovato la loro promessa d’amore, Bruschi ha fatto dono di un libro sulla vita di San Ludovico, proprio a sottolineare il loro forte legame con il territorio. Il sindaco Lunardi ha invece donato alla coppia un set composto da una tovaglia ricamata e da due grembiuli, sempre ricamati, recanti i nomi dei due sposi.

Il dono ha colto perfettamente nel segno, visto che una delle passioni attuali di Ortiero è quella di preparare degli ottimi manicaretti per sua moglie, segno che l’amore è, in definitiva, prendersi cura dell’altro. I due coniugi sono stati per tantissimi anni mezzadri nel podere di Poggio alla Guardia e ancora oggi, che non svolgono più questa mansione, la loro bellissima casa rievoca i tanti decenni trascorsi a curare gli olivi o ad accudire gli animali.

Perfettamente restaurati, ci sono infatti molti strumenti agricoli, guardando i quali i due sposi riescono magari a meglio rievocare gli anni passati insieme. A nome di tutta la cittadinanza di Serravalle Pistoiese, il sindaco Piero Lunardi ha detto, di fronte ai due sposi che teneramente si tenevano per mano: “Franca e Ortiero si sono amati così tanto che, sicuramente, a loro il tempo è volato.

La durata della loro unione costituisce un record che, mi auguro, possa essere da loro superato con tanti e tanti anni in più di vita insieme. Mi auguro quindi che la loro bellissima storia matrimoniale sia di esempio per tutti”.

Don Stanislao invece ha affermato: “In un amore così grande, la presenza del Cristo è evidente”. Terminati gli auguri di rito, tutti i partecipanti alla cerimonia si sono gustati il rinfresco come in ogni matrimonio che si rispetti, dividendosi le bomboniere e i confetti

L’appuntamento per tutti è fissato per gli anni a venire ai loro prossimi anniversari di matrimonio.

[fioretti — comune di serravalle]