L’assessore Vettori: “Questa manifestazione vuole essere un piccolo aiuto verso tutte le famiglie con bambini che vivono nel nostro comune”

SERRAVALLE. A Casalguidi Babbo Natale arriverà in elicottero a portare i suoi doni ai bambini che vorranno attenderlo al piazzale dell’area sportiva Franco Ballerini dove, a partire dalle 14:20, inizieranno i preparativi per accoglierlo al meglio, fra stand gastronomici con dolci, delizie e sorprese.

L’evento, in programma sabato 23 dicembre, è organizzato dal Comitato dei Rioni in collaborazione con il Comune di

Serravalle Pistoiese che, insieme, invitano tutti i bambini da 1 a 10 anni a ritirare gratuitamente il dono che Babbo Natale consegnerà loro direttamente dal suo elicottero, moderna versione della tradizionale slitta trainata dalle renne.

Certa che l’iniziativa riscuoterà il massimo gradimento non solo da parte dei bambini ma anche delle loro famiglie, è l’assessore al Commercio e allo Sport Benedetta Vettori: “Questa manifestazione vuole essere, oltre a un bel pomeriggio da trascorrere in compagnia, un piccolo aiuto verso tutte le famiglie con bambini che vivono nel nostro Comune. Sappiamo che il periodo natalizio è un periodo impegnativo dal punto di vista delle spese, soprattutto per chi ha figli. Vogliamo dare un piccolo contributo facendo felici i nostri piccoli cittadini in un momento magico come Natale”.

Ma come è nata l’idea di ..convincere Babbo Natale a scendere a Casalguidi da un mezzo così moderno come un elicottero? Lo spiega Tiziana Schifano, presidente del Comitato dei Rioni: “L’idea è nata dalla conoscenza e frequentazione dell’Associazione I Pinguini, l’importante scuola di volo di Santonuovo. Nella loro sede, ogni 6 gennaio, la Befana arriva in elicottero e, vedendo il grande successo che questa manifestazione riscuote, abbiamo pensato bene di riproporla a Casalguidi chiedendo a Babbo Natale di consegnare i suoi regali ai bambini. Si tratta quindi di un’idea semplice che consente ai bambini di vivere con una carica di emozione maggiore un momento così particolare come il Natale”.

La sinergia fra Comune di Serravalle Pistoiese e Comitato dei Rioni si conferma quindi vincente e soprattutto in grado di proporre eventi in ogni periodo dell’anno, che vanno a sommarsi all’ormai celeberrimo Torneo di Calcetto che, ogni giugno, anima tutte i quartieri e le frazioni del Comune di Serravalle Pistoiese.

[fioretti — comune di serravalle pistoiese]