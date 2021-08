serravalle. “A QUANDO LA BONIFICA DELLE FALDE ACQUIFERE?”

Il Gruppo Civico rivolge pubblicamente alcune domande all’amministrazione comunale

SERRAVALLE. Siamo grati all’attuale amministrazione, che ha affrontato prontamente il grave problema della contaminazione dei pozzi in zona Ponte Stella, dopo anni di noncuranza della situazione da parte delle precedenti amministrazioni. Come abbiamo appreso dalla stampa e dalle dichiarazioni della giunta, il responsabile dell’inquinamento delle falde acquifere è stato individuato nel novembre scorso ma da allora non si parla più della bonifica, che a quanto ci risulta dovrebbe essere a suo carico.

Rivolgiamo pertanto pubblicamente alcune domande all’amministrazione, nell’interesse della salute pubblica.

Sono iniziate le operazioni di bonifica? In caso di risposta negativa: perché non sono ancora iniziate? Quando inizieranno e per quanto tempo si protrarranno? Apporteranno disagio ai residenti e alla popolazione? Il comune dovrà sostenere delle spese o la bonifica sarà interamente a carico del responsabile della contaminazione?

L’inquinamento dei pozzi ha causato enormi difficoltà per la cittadinanza, che ha quindi il diritto di essere informata.

Elena Bardelli — Marco Cappellini

Gruppo Civico-Serravalle Pistoiese