serravalle. ABBASSAMENTO TARI: AL PD SERVE UN PALLOTTOLIERE

Il coordinatore comunale di Forza Italia Elia Gargini risponde allo “strampalato” comunicato stampa del Partito Democratico

SERRAVALLE. So cosa regalare a Natale agli amici del Pd: un bel pallottoliere e qualche ripetizione di matematica alla Cepu. Nell’ultimo consiglio comunale, la maggioranza ha portato una mozione per ridurre la Tari fino al 50% a tutte le aziende commerciali e produttive, segnate dalla congiuntura economica seguita all’emergenza Covid.

Molte attività, anche nel nostro territorio, stanno infatti facendo i conti con le disastrose conseguenze dovute al lockdown ed alla tanto attesa “potenza di fuoco” del Governo Conte che pare essersi manifestata solo di recente con l’innalzamento delle temperature pomeridiane.

Le attuali forze di maggioranza, dunque, hanno deciso di agire laddove il governo centrale ha fallito, e hanno lavorato per una manovra a sostegno di tutte le realtà economiche colpite, ovviamente compatibilmente con le disponibilità di bilancio. Il risultato è stato una proposta per ridurre la tassa per lo smaltimento dei rifiuti, riuscendo a ricavare dal bilancio comunale oltre 110 mila euro.

Questa decisione deve aver mandato nel panico l’opposizione di Pd & soci, che hanno deciso di astenersi dal voto sulla diminuzione della tariffa. Scelta incomprensibile ai più, e giustificata con un sostanziale “è troppo poco”. Hanno in sostanza agito come il bambino che rifiuta una Volkswagen regalata dal babbo perché vuole la Maserati.

Ma c’è di più: probabilmente accortisi della figura cacina fatta davanti ai cittadini, sono usciti con uno strampalato comunicato stampa dove a suon di elenchi puntati e numerati chiedono abbassamenti di tariffe, rette, maggiori contributi. Il tutto – ovviamente – senza la minima concretezza sulle proposte per trovare i fondi necessari a coprire questi costi.

Non ci hanno in sostanza detto se per trovare le centinaia di migliaia di euro a copertura delle loro fantasie si sarebbe dovuto abbandonare la ristrutturazione di asili e scuole (a rischio sismico perché negli anni mai adeguate dalle giunte precedenti), oppure non occuparsi di fornire una palestra alla scuola media (dato che l’attuale è chiusa perché anziché sostituire il tetto di amianto la giunta Mungai aveva preferito verniciarlo). Eppure l’attuale capogruppo del Pd era vicesindaco in quelle giunte, e quindi questi problemi li dovrebbe conoscere bene: dovrebbe pertanto solo ringraziare chi sta facendo, con fatica e in pochi mesi, il lavoro che lei ed i suoi colleghi avrebbero dovuto fare nei decenni precedenti.

È facile fare la “lista della spesa” se la carta di credito ce la mette qualcun altro: comprerei ogni giorno caviale e champagne.

Fortuna che gli imprenditori locali, che già sanno chi ringraziare per la cassa integrazione arrivata dopo mesi, per i vari bonus annunciati e tuttora latitanti, da oggi sapranno a chi devono l’abbassamento della Tari, e chi ha tentato, per fortuna senza successo, di ostacolarlo.

Elia Gargini

Coordinatore Comunale Forza Italia Serravalle Pistoiese