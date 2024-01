serravalle. “ABBIAMO LA CONFERMA CHE LE PRIORITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE NON SONO LE POLITICHE SOCIALI”

Bardelli (Serravalle Civica-Movimento Indipendenza): “Quale sarebbe l’impegno fattivo per gli alluvionati?”

SERRAVALLE. Dopo le nostre critiche riguardo all’evento “Arriva Babbo Natale… in elicottero”, costato al Comune 5000 euro — denaro pubblico che avrebbe potuto essere devoluto dall’amministrazione comunale a favore delle famiglie del territorio colpite dalla recente alluvione — il sindaco ha rilasciato ai giornali una dichiarazione secondo la quale la giunta, di comune accordo con il Comitato dei Rioni, avrebbe destinato a tale scopo i proventi dell’iniziativa.

Non sapendo a che cosa il primo cittadino facesse riferimento, gli abbiamo inviato una lettera con la richiesta di chiarimenti in merito.

Dopo aver tentato inviano di ostacolare la nostra legittima richiesta, il sindaco ci ha risposto in questi termini: con l’espressione utilizzata intendeva riferirsi alla raccolta fondi promossa dal Comitato dei Rioni all’interno di quell’evento, che ha dato come esito la cifra di 90 euro, versata dal Comitato dei Rioni sul conto corrente del Comitato Gemellaggi, ente promotore a sua volta di una raccolta fondi sostenuta dal Comune.

Ci scusi, sindaco; ma quale sarebbe in tutto ciò l’impegno fattivo dell’amministrazione per gli alluvionati?

Il sostegno alla raccolta fondi attivata dal Comitato dei Rioni e dal Comitato Gemellaggi (peraltro lodevole iniziativa)? Il Comune non è un ente benefico, ma un ente chiamato a rispondere, attraverso la gestione del denaro pubblico, alle esigenze dei cittadini.

La giunta non solo non ha rinunciato a partecipare all’organizzazione dell’evento, come avevamo richiesto, ma non ha nemmeno previsto all’interno del bilancio nessuna risorsa da destinare all’aiuto materiale di tante famiglie in difficoltà.

Ancora una conferma che le priorità di questa amministrazione non sono certamente le politiche sociali.

Elena Bardelli

Serravalle Civica — Movimento Indipendenza