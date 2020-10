serravalle. ACCENSIONE ANTICIPATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Il sindaco Piero Lunardi ha firmato l’ordinanza

SERRAVALLE. Il sindaco di Serravalle Pistoiese, Piero Lunardi, ha firmato un’ordinanza riguardante l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento. Il Comune di Serravalle Pistoiese è classificato in fascia climatica “D” e dal momento che la situazione meteorologica attuale e le previsioni per i prossimi giorni evidenziano una diminuzione delle temperature al di sotto dei limiti della media stagionale e tenendo conto che è stato considerato opportuno anticipare l’accensione degli impianti di riscaldamento al fine di mantenere condizioni di salubrità all’interno degli edifici, anche in considerazione dell’emergenza sanitaria Covid-19 e degli obblighi di confinamento al quale sono sottoposte le persone contagiate dal virus, il sindaco autorizza, in deroga al periodo stagionale stabilito per l’accensione degli impianti di riscaldamento per le utenze ubicate nei Comuni ricadenti nella fascia climatica “D” (dal 1° novembre al 15 aprile), l’anticipazione facoltativa dell’accensione degli impianti termici di riscaldamento a servizio di edifici pubblici e privati, con effetto immediato e fino al 31/10/2020, autorizzando il funzionamento degli stessi per un limite massimo di 6 ore giornaliere nella fascia oraria dalle ore 5 alle ore 23.

Il sindaco invita la cittadinanza a limitare l’accensione degli impianti di riscaldamento alle ore più fredde, ricordando l’obbligo di legge di non superare la temperatura di 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20°C+2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici. Inoltre si ricorda che a decorrere dal 1°novembre fino al 15 aprile gli impianti riscaldamento potranno essere tenuti in funzione per la durata massima giornaliera di 12 ore.

[innocenti — comune di serravalle]