serravalle. AGIBILITÀ DELLA PALESTRA DI CASALGUIDI, RICHIESTO L’ACCESSO AGLI ATTI

Nenciarini (Serravalle Civica- Movimento Indipendenza): “Lo abbiamo chiesto per mettere fine alle voci di corridoio”

SERRAVALLE. Negli ultimi giorni l’argomento che a Serravalle Pistoiese sta polarizzando l’attenzione generale (anche sui social) è quello dell’agibilità della palestra comunale di Casalguidi. Secondo alcune voci di corridoio l’impianto sportivo sarebbe stato inaugurato il 30 dicembre scorso senza l’attestazione di agibilità rilasciata dalle autorità competenti.

Considerato il silenzio della giunta comunale su tale argomento, per fugare ogni dubbio e porre fine al “vociferare” che, oltre a non portare da nessuna parte, non è mai costruttivo, abbiamo inviato all’amministrazione comunale la seguente richiesta di accesso agli atti.

Al sig. Sindaco di Serravalle Pistoiese

Al Sig. Segretario Generale

Al sig. Comandante dei Vigili Urbani

E p. c. al sig. Prefetto di Pistoia

OGGETTO: AGIBILITÀ DELLA PALESTRA COMUNALE DI CASALGUIDI-RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI PREMESSO CHE in data 30 dicembre 2023 si è svolta, alla presenza delle autorità, l’inaugurazione della palestra comunale di Casalguidi;

CONSIDERATO CHE sui social network, dopo alcuni interventi di cittadini che metterebbero in dubbio l’agibilità dell’impianto sportivo o di parte di esso (i bagni e le docce), è nato un acceso dibattito in merito;

CONSIDERATO CHE più volte, prima dell’inaugurazione, abbiamo sollevato pubblicamente la questione senza avere risposta alcuna da parte degli amministratori;

RITENUTO CHE sia nel diritto dei cittadini ricevere da parte dell’Amministrazione Comunale informazioni certe e incontrovertibili, soprattutto riguardo alla sicurezza pubblica;

tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, il sottoscritto Sergio Nenciarini, membro di Serravalle Civica-Movimento Indipendenza, CHIEDE di poter accedere agli atti ufficiali attestanti l’agibilità della palestra di Casalguidi, rilasciati dalle competenti autorità.

In attesa di un riscontro, porgo distinti saluti Sergio Nenciarini [serravalle civica — movimento indipendenza]