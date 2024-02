serravalle. AL VIA I PREPARATIVI PER IL TORNEO DEI RIONI 2024

Questo nuovo torneo nasce dalla collaborazione ancor più solida tra tutti e dall’entusiasmo di un gruppo di lavoro più ampio con l’intento di far divertire tanti ragazzi che verranno in piazza a sostenere i loro beniamini. Ogni venerdì Via Crucis nei rioni di casa

SERRAVALLE. Si è svolta, in un clima di entusiasmo e collaborazione, la prima riunione dell’anno del Comitato dei Rioni di Serravalle Pistoiese, che ha difatto ha dato il via ai preparativi per la quinta edizione del Torneo di calcetto.

Visto il grandissimo successo riscontrato lo scorso anno, è stato deciso di mantenerne inalterata la formula, con due gironi eliminatori di 4 squadre che si affronteranno poi nelle semifinali e nelle finali. Confermati poi anche luogo e la data di svolgimento della manifestazione, con piazza Vittorio Veneto, nel centro storico di Casalguidi, che nel giugno del 2024, prenderà ancora una volta le sembianze dello stadio Maracanà di Rio de Janeiro, ospitando il campo di calcetto intorno al quale si assieperanno i tifosi degli otto rioni.

Soddisfatta per il varo dell’edizione 2024 del torneo di calcetto è Tiziana Schifano, presidente del Comitato Torneo dei Rini di Serravalle Pistoiese che, fra l’altro, è anche presidente del Casalguidi calcio: “Siamo giunti alla quinta edizione del Torneo dei Rioni di Serravalle Pistoiese che si terrà nel prossimo mese di giugno. Questa iniziativa, che lo scorso anno ha avuto un grandissimo successo, nasce grazie all’entusiasmo di un gruppo di lavoro unito, che ha il solo fine di far divertire tutte le persone che verranno in piazza a sostenere i propri rioni”.

Che il Torneo dei rioni sia ormai diventato un appuntamento fisso per la vita sociale e sportiva di Casalguidi lo dimostra poi anche l’iniziativa congiunta fra Parrocchia di San Pietro a Casalguidi e Comitato Torneo dei Rioni.

Ogni sera alle 21, a partire da venerdì 23 febbraio prossimo, il parroco don Andrea Mati guiderà la via crucis in ciascuno dei sei rioni di Casalguidi. Il primo appuntamento sarà venerdì 23 febbraio al rione Catavoli per poi proseguire il 1 marzo nel rione di Cantagrillo, l’8 marzo nel rione Forti, il 15 marzo nel rione L’Abbaino La Brizza per poi passare venerdì 22 marzo sulle strade del rione di Ponte Stella-Bottegaccia-Vinacciano e per concludersi, venerdì 29 marzo, Venerdì Santo, sulle strade del rione Casale Centro.

Questo nuovo momento di aggregazione va quindi ad aggiungersi agli altri di cui il Comitato dei Rioni è promotore come, ad esempio, la Cena dei Rioni che anche quest’anno si svolgerà in piazza Vittorio Veneto a ridosso della manifestazione. Coinvolti e partecipi a tutti i momenti aggregativi saranno poi anche i rioni di Masotti e di Serravalle-Ponte di Serravalle-Castellina.

Pronta a dare anche quest’anno il consueto appoggio dell’Amministrazione comunale di Serravalle Pistoiese è poi l’assessore allo Sport Benedetta Vettori: “Ogni anno, quando si comincia a parlare di Torneo dei Rioni, iniziamo già ad assaporare la sana competizione e la voglia di trascorrere serate in allegria tifando la propria squadra. I giovani calciatori aspettano con trepidazione di compiere 16 anni per poter essere convocati nelle squadre rionali. Si può senz’altro affermare che il Torneo dei Rioni è un appuntamento annuale entrato di diritto nelle nostre tradizioni più sentite, regalando a tutti spensieratezza e voglia di stare insieme. Auguro al Comitato e ai referenti rionali e ai rioni un buon lavoro di preparazione di questa edizione, certa che non deluderà le aspettative”.

[fioretti —comune di serravalle]