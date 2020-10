serravalle. AL VIA LA CAMPAGNA VACCINALE ANTINFLUENZALE

SERRAVALLE. L’amministrazione comunale in accordo con i medici di base del territorio in vista dell’imminente partenza delle vaccinazioni, ha creato una postazione mobile montando un gazebo sotto gli studi medici a Casalguidi per aiutare il deflusso delle persone che si recheranno ad effettuare le vaccinazione in modo da evitare assembramenti.

Le vaccinazioni partiranno il 19 ottobre, secondo un calendario accurato organizzato dai medici con appuntamenti ogni 10 minuti, e saranno attive nei giorni da lunedì a venerdì con orario dalle 13 alle 18.30.

I medici saranno affiancati da un infermiere oltre alla presenza a settimane alterne dei volontari della Misericordia e della Croce Verde.

“Abbiamo avuto un incontro con i medici e le due associazioni, Misericordia e Croce Verde—- spiega l’assessore al sociale, Ilaria Gargini — e come amministrazione comunale abbiamo deciso di porre un gazebo sotto gli studi medici a Casalguidi per snellire le procedure delle vaccinazioni in modo da non creare file e assembramenti.

Come assessore al sociale ringrazio i medici di base per il loro costante impegno soprattutto in questo periodo così difficile. Ringrazio la Misericordia e la Croce Verde per la disponibilità e la presenza costante sul territorio soprattutto in questo momento e per la professionalità dimostrata”.

[comune di serravalle]