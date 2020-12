serravalle. AL VIA LE DOMANDE PER I BUONI SPESA COVID

C’è tempo fino al 17 dicembre per presentare le domande

SERRAVALLE. Torna il sostegno alle famiglie con i buoni spesa. Il decreto-legge 154 del 23 novembre 2020 del Presidente della Repubblica dispone interventi di sostegno alimentare tramite l’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per acquisti di generi alimentari negli esercizi alimentari contenuti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del comune.

I comuni individuano la platea dei beneficiari e il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici del Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

Si potrà fare richiesta di tali interventi, specificandone le motivazioni e la propria situazione di necessità, attraverso la compilazione del modulo cartaceo disponibile all’ufficio protocollo nella la sede del palazzo comunale di Serravalle Capoluogo e all’ufficio protocollo di Casalguidi (attualmente posizionato nella biblioteca comunale) con consegna agli stessi uffici, oppure con la compilazione del form presente sulla home page del sito istituzionale senza necessità di consegnare al protocollo la copia cartacea

L’amministrazione comunale ha stabilito come criterio per l’assegnazione che i contributi saranno erogati previa valutazione dei nuclei familiari che hanno subito gli effetti economici dell’emergenza sanitaria e che non siano già assegnatari di sostegno pubblico (es. reddito di cittadinanza o altre forme di sostegno). Le informazioni dichiarate in fase di richiesta verranno verificate dagli uffici, e in caso di dichiarazioni false o mendaci decadrà il diritto al contributo, oltre alla segnalazione alle competenti autorità.

Le domande si potranno presentare tassativamente entro il 17 dicembre 2020. Non saranno valutate domande pervenute oltre tale termine.

Si precisa che il martedì pomeriggio gli sportelli saranno chiusi.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali ai numeri 0573 917434 – 0573 917425 – 0573917420

Gli esercizi alimentari che desiderano far parte dell’elenco possono richiedere l’iscrizione scrivendo una mail a protocollo@comune.serravalle-pistoiese.pt.it o contattando i numeri 0573 917206 – 0573 917420

[innocenti – comune di serravalle]