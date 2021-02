serravalle. AL VIA LE VACCINAZIONI PER GLI OVER 80

Da lunedì 22 febbraio negli ambulatori dei medici di medicina generale del territorio

SERRAVALLE. I medici di medicina generale del territorio rendono noto che da lunedì 22 febbraio inizieranno le vaccinazioni anti-Covid 19. In questa prima fase saranno vaccinati i pazienti “over 80” i quali saranno contattati direttamente dal medico o dal personale dello studio medico e sarà dato l’appuntamento con giorno e ora sia per la prima che per la seconda dose (dopo 21 giorni). Le vaccinazioni saranno effettuate solo a gruppi di 6 pazienti (ogni fiala contiene sei dosi) e per questo è fondamentale rispettare le date e l’ora dell’appuntamento.

Le vaccinazioni, in questa fase, potranno essere effettuate solo all’ambulatorio medico (il vaccino Corminaty-Pfizer non è trasportabile una volta ricostituito). Per le vaccinazioni a domicilio bisognerà attendere la disponibilità di altri tipi di vaccino e indicazioni da parte della Regione la cui tempistica al momento non è nota.

Il criterio di chiamata seguirà le indicazioni regionali. L’inizio e le modalità delle fasi successive di vaccinazione per pazienti di età inferiore a 80 anni saranno comunicate ai cittadini attraverso i mezzi di informazione. Il materiale informativo riguardo al vaccino è a disposizione nei locali del distretto.

“Un sentito ringraziamento — afferma l’assessore al sociale, Ilaria Gargini — va a tutto il personale medico e paramedico del nostro territorio e alle associazioni di volontariato per la loro costante collaborazione”.

[comune di serravalle]