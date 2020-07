serravalle. AL VIA “SHOPPING E CINEMA SOTTO LE STELLE”

SERRAVALLE. Cinema itinerante e shopping sotto le stelle. L’offerta estiva del Comune di Serravalle Pistoiese raddoppia.

All’iniziativa di E…state al cinema si legherà, infatti, l’altra iniziativa Shopping e cinema sotto le stelle organizzata dall’assessorato alla cultura e l’assessorato al commercio in collaborazione con il Centro commerciale naturale di Serravalle Pistoiese.

Le serate saranno quelle del 13 luglio, 3 agosto e 10 agosto quando il cinema itinerante toccherà le piazze di Casalguidi e Cantagrillo.

“I commercianti hanno deciso di tenere i negozi aperti e di dar vita ad alcune iniziative che si legano al cinema all’aperto — dice l’assessore al commercio, Benedetta Vettori — Come assessore al commercio sono molto soddisfatta dell’iniziativa congiunta tra l’assessorato alla cultura e al commercio perché in una situazione molto difficile come quella di adesso che ci fa riaffacciare piano, piano alle uscite serali e considerato le difficoltà che ci sono nell’organizzare le iniziative, l’idea del cinema abbinato alle serate di shopping è un’idea carina e un’opportunità per i commercianti per aprire le loro attività in orari diversi da quelli canonici.

A questo si aggiunge la possibilità di consentire alle persone di uscire di casa in totale sicurezza guardando un film in una piazza e fare acquisti nei negozi del nostro paese e mi preme ricordare che sono proprio i piccoli negozi che hanno reso un pò meno dura la fase della chiusura e della quarantena. È doveroso, quindi, da parte dell’amministrazione ringraziarli per l’impegno e aver recepito l’invito ad associare la loro attività a questa iniziativa del cinema itinerante”.

“I commercianti del Ccn di Serravalle Pistoiese — sostiene Camilla Ferri di Confesercenti — hanno deciso di organizzare questa iniziativa in collaborazione con il Comune unendo il cinema allo shopping serale. Un’occasione per uscire la sera e tornare a far rivivere le nostre frazioni, ma soprattutto un’opportunità per i commercianti di poter aumentare il giro delle vendite”.

Queste le date:

13 luglio a Casalguidi

ore 20 negozi aperti, aperitivi, panini e cena.

ore 21.15 proiezione del film “Immaturi” in piazza Vittorio Veneto.

3 agosto a Cantagrillo

ore 20 negozi aperti, mercatino dei commercianti, aperitivi, panini e cena.

ore 21.15 proiezione del film “Dililì a Parigi” in piazza Daghini

10 agosto a Casalguidi

ore 20 negozi aperti, panini e cena.

ore 21.15 proiezione del film “Se Dio vuole” in piazza Vittorio Veneto

[innocenti – comune di serravalle]