serravalle. ALLAGAMENTI VIA CASTELNUOVO. IL COMUNE HA NEGATO AI RESIDENTI LA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI

I lavori si concluderanno presumibilmente entro fine anno

SERRAVALE. L’assessore ai lavori pubblici di Serravalle Pistoiese è intervenuto pubblicamente sulla questione degli allagamenti in via Castelnuovo e via IV Novembre, da noi sollevata, affermando che i privati, a cui il Comune ha richiesto degli interventi di adeguamento del Rio di Castel Biagini nei tratti di loro pertinenza, sarebbero già all’opera e che i lavori si concluderanno presumibilmente entro la fine dell’anno.

Preso atto che il Comune ha completato l’opera già da più di un anno, riteniamo che i privati siano ampiamente fuori tempo. E questo non è un dato da sottovalutare, considerando che la zona attraversata dalle due vie è catalogata come alluvionale.

Ci risulta inoltre che i residenti abbiano richiesto in alcuni mesi fa all’amministrazione comunale la documentazione comprovante l’iter burocratico o l’inizio dei lavori da parte dei privati o comunque la volontà da parte di questi ultimi di attivarsi al più presto per risolvere la criticità, ma che sia stato loro negato l’accesso agli atti. Ci chiediamo quale sia il motivo dell’assurdo diniego, se la situazione è effettivamente quella illustrata dall’assessore di competenza.

Serravalle Civica-Movimento Indipendenza