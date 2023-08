serravalle. ALLARGAMENTO CARREGGIATA SR 435, APPROVATA ALL’UNANIMITÀ LA MOZIONE DI SILVIA CHITI

La consigliera di Uniti per Serravalle sollecitava l’allargamento nel tratto da Masotti a Ponte di Serravalle. La richiesta del sindaco Lunardi di un incontro pubblico tra cittadini e regione Toscana

SERRAVALLE. Il consiglio comunale di Serravalle Pistoiese ha approvato all’unanimità una mozione della consigliera comunale Silvia Chiti (Uniti per Serravalle) con la quale si sollecita la Regione Toscana all’impegno finanziario, più volte promesso, per l’allargamento della carreggiata della strada regionale 435 nel tratto che attraversa il territorio comunale di Serravalle Pistoiese (vale a dire dalla frazione di Masotti a Ponte di Serravalle) e per la contemporanea messa in sicurezza del ponte sul fiume Nievole.

Forte di quest’atto politico di estrema rilevanza, il sindaco di Serravalle Pistoiese Piero Lunardi si accinge quindi a scrivere al Presidente della Regione Toscana e all’assessore regionale alla Viabilità e al Traffico, sollecitando un incontro pubblico da tenersi a Ponte di Serravalle, in cui si dia conto degli impegni presi con i cittadini e con gli amministratori del nostro comune.

L’approvazione all’unanimità di questa mozione, dimostra la volontà unitaria di risolvere, una volta per tutte, i gravi problemi di viabilità che da tempo affliggono questo tratto dell’importante via di comunicazione che unisce la Piana pistoiese alla Valdinievole.

“La strada regionale 435 — afferma l’assessore alla Viabilità e al Traffico Maurizio Bruschi — sopporta un traffico di automezzi pesanti e di trasporto pubblico non più sostenibile. Inoltre, sempre più spesso sulla viabilità ordinaria si riversano i flussi di traffico in uscita dall’A11 a causa di incidenti o blocchi di vario tipo. La strada non è più idonea alle esigenze attuali perché stretta e ormai insicura visti I moltissimi incidenti stradali che vi si verificano”.

Più volte l’amministrazione regionale, durante gli incontri svolti nelle varie frazioni, ha annunciato un intervento risolutivo che prevede l’allargamento della carreggiata da via Palazzi fino all’incrocio con la strada provinciale Marlianese.

Qua, il progetto prevede che abbattendo un’abitazione, verrà creato uno svincolo molto più grande per far defluire il traffico proveniente sia da Montecatini che dalla vicina zona industriale di via Marlianese. Nella zona di via Palazzi, invece, è prevista la costruzione di una rotatoria che permetterà di indirizzare il traffico verso la Valdinievole oppure verso la Piana pistoiese.

[fioretti — comune di serravalle]