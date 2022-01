serravalle. AMMINISTRATIVE 2022, NASCE LA LISTA “SERRAVALLE CIVICA”

“Ci presenteremo alle prossime elezioni comunali seguendo il patrimonio di principi e valori che ci hanno sempre contraddistinto e in cui fermamente crediamo..”

SERRAVALLE. Dal Gruppo Civico che Elena Bardelli ha fondato dopo la sua fuoriuscita da Fratelli d’Italia — partito che a livello locale si è dimostrato lontano dai problemi reali della gente e al cui interno la preoccupazione fondamentale è diventata purtroppo la sistemazione delle persone e la corsa alle poltrone —è nata la lista “Serravalle Civica”.

Ci presenteremo alle prossime elezioni comunali seguendo il patrimonio di principi e di valori che ci hanno sempre contraddistinto e in cui fermamente crediamo, ma che tanti purtroppo hanno tradito per seguire la linea politica cosiddetta trasversale, quella che volendo piacere a tutti non accontenta nessuno e che a nostro avviso finge soltanto di essere alternativa alla sinistra.

Con enorme dispiacere abbiamo constatato e dimostreremo che a Serravalle la decantata coerenza di Fdi è solo una bella parola, priva di contenuto e significato.

Non abbiamo tessere di partito: chi si candida condivide il nostro progetto politico e si impegna a realizzarlo. Abbiamo un programma elettorale ben preciso da proporre ai cittadini di Serravalle, che mette al primo posto la famiglia, le persone più deboli e fragili e il rilancio economico del nostro territorio.

Abbiamo già iniziato ad illustrarlo. Proseguiremo la sua presentazione, Covid permettendo, negli incontri previsti con la popolazione nelle diverse frazioni del comune.

Gruppo Civico- Lista “Serravalle Civica”