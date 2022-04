serravalle. ANCHE I “CIVICI CON IDEE DI DESTRA” ALLA MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE

Rifondazione Comunista: “Ci viene il sospetto che questo clima diverso sia dovuto al clima elettorale

SERRAVALLE. Stamattina, come ogni anno la lista “comunisti per serravalle” era al competo, alla manifestazione per il 25 aprile a Casalguidi e Serravalle, erano presenti circa 25 compagni dei partiti di Rifondazione comunista e Partito Comunista.

Questo è un evento, da sempre da noi partecipato, quest’anno stranamente, erano presenti anche politici che a nostro avviso hanno poco in comune con questo evento.

Ci riferiamo ai cosidetti “Civici con idee di destra” che in passato non lontano, per loro i caduti erano da ricordare come tutti uguali, in una sola deposizione al monumento generico, evidente che quest’anno hanno cambiato idea.

Altri, avevano votato per mantenere la cittadinanza a Mussolini, e infine anche chi in passato era politico di destra eletto, adesso in lista con Centro Sinistra!

Altro aspetto, strano la canzone “Bella Ciao” è stata suonata molte volte e non dimenticata come nel passato.. Ci viene il sospetto che questo clima diverso sia dovuto al clima elettorale . Vogliamo ricordare che le richieste inoltrate in passato per intitolare un luogo al partigiano di Cantagrillo, Marcello Gironi, sono state eluse.

Siamo sicuri che le persone sapranno scegliere e capire, le vere forze che si rifanno ai valori dell’antifascismo e resistenza e chi lo è momentaneamente per comodo elettorale.

[circolo di rifondazione comunista serravalle]