serravalle. “ANCORA UNA VOLTA L’AMMINISTRAZIONE CI RISPONDE DOPO L’INTERVENTO DEL SIG. PREFETTO”

Serravalle Civica per la mancata risposta circa la richiesta di accesso agli atti sui lavori di ristrutturazione della palestra di Casalguidi si era rivolta al Prefetto che ha prontamente scritto al sindaco per avere ragguagli in merito

SERRAVALLE. Circa due mesi fa avevamo inoltrato all’amministrazione comunale di Serravalle Pistoiese una richiesta di accesso agli atti relativa ai lavori di ristrutturazione della palestra di Casalguidi. La motivazione era costituita dall’aumento in corso d’opera di ben 465mila euro rispetto alla spesa totale preventivata, pari a un milione e 900mila euro.

Non ci aveva convinto la giustificazione avanzata da parte dell’amministrazione, e cioè che l’aumento era dovuto ad una maggiorazione dei costi dei materiali.

Morale della favola: non avendo risposto nessuno alla nostra richiesta entro i tempi previsti dalla legge, ancora una volta siamo dovuti ricorrere al sig. Prefetto per veder rispettati i nostri diritti e avere la documentazione richiesta.

Abbiamo ormai appurato che senza l’intervento della Prefettura, che ringraziamo, l’amministrazione non risponde. Quanto ancora dovremmo andare avanti così, disturbando le autorità superiori, per un diritto conclamato che dovrebbe essere invece immediatamente conosciuto e rispettato?

È possibile amministrare un comune senza riconoscere e garantire i diritti fondamentali della cittadinanza?

I nostri amministratori si vantano della propria trasparenza e della propria disponibilità al dialogo, ma di fatto risultano refrattari a fornire ogni tipo di spiegazione e delucidazione, a meno che non facciano distinzioni tra cittadini di serie A, degni di avere risposte, e cittadini di serie B, che devono essere tassativamente ignorati o messi a tacere perché scomodi.

Il sindaco e gli assessori sono i primi a violare non solo la normativa Foia, ma anche le indicazioni contenute nello Statuto da loro stessi adottato, che all’articolo 33 prevede e garantisce a tutti i cittadini senza distinzione il diritto di accesso agli atti comunali.

Siamo pubblicamente intervenuti sulla stampa perché la cittadinanza sia messa a conoscenza di tale riprovevole atteggiamento e finalmente sappia valutare autonomamente da che parte stia la verità.

Serravalle Civica