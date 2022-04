serravalle. APERTE LE ISCRIZIONI AI NIDI E AI SERVIZI PER L’INFANZIA

Al via da questa settimana agli Open Day in presenza

SERRALLE. Fino a martedì 31 maggio alle ore 14 sarà possibile procedere all’iscrizione per l’anno educativo 2022/2023 ai nidi d’infanzia comunali “Il Bruco”, “Coccinella” di Casalguidi e “Buca delle Fate” di Masotti per i bambini nati dal 1.01.2020 al 31.05.2022.

Per quanto riguarda la compilazione della domanda, potrà essere presentata solo ed esclusivamente on line mediante l’accesso al portale SIMEAL dedicato ai servizi della Pubblica Istruzione http://serravallepistoiese.simeal.it/sicare/benvenuto.php autenticandosi mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Alla scadenza del termine di presentazione della domanda, sarà predisposta una graduatoria sulla base dei punteggi assegnati ad ogni singola domanda.

Le domande presentate dopo la scadenza di martedì 31 maggio verranno inserite in una nuova graduatoria e le richieste saranno soddisfatte solo nel caso in cui risultassero posti vacanti.

“Anche quest’anno —afferma l’assessore all’istruzione Ilaria Gargini — siamo giunti ad annunciare la possibilità di iscrivere i nostri piccoli al nido , fiore all’occhiello del nostro territorio di Casalguidi e Masotti, dove da sempre i bimbi 3-36 mesi vengono accolti con entusiasmo e dedizione, con cura amorevole e attenzione. Come assessore all’istruzione sono ancora certa che saremo insieme in grado di mantenere tutte queste caratteristiche, indispensabili e necessarie nella crescita dei piccoli. Vi invito a visitare personalmente le nostre realtà o a partecipare agli incontri online”

I genitori sono invitati a prendere contatto con le strutture educative. Per accedere alle strutture è richiesto Green Pass Base.

OPEN DAY IN PRESENZA:

NIDO D’INFANZIA “IL BRUCO” di Casalguidi: sono programmati (e già prenotati)quello dell’area piccoli che si terrà venerdì 22 aprile dalle ore 16.30 alle ore 18.30 e quella dei medio grandi fissata per sabato 30 aprile dalle ore 10.00 alle ore 12.00

NIDO D’INFANZIA “COCCINELLA” di Casalguidi: telefonare giovedì 21 aprile dalle ore 11.30 alle ore 12.30 al numero 0573 527790, per prenotarsi all’Open Day fissato per mercoledì 27 aprile dalle ore 15.30 alle ore 18.30

NIDO D’INFANZIA “BUCA DELLE FATE” di Masotti: sono programmati (e già prenotati) quello dell’area piccoli che si terrà giovedì 21 aprile dalle ore 16.30 alle ore 18.30 e quello dei medio grandi per giovedì 28 aprile dalle ore 16.30 alle ore 18.30

OPEN FAY NIDI IN MODALITÀ “VIRTUALE”:

Buca delle Fate

https://youtu.be/GnmYDfLHzQM

Il Bruco

https://youtu.be/0DZq-cSSIRI

Coccinella

https://youtu.be/DiEMhaF1WDg

Per ulteriori informazioni:

0573 917433 ufficio istruzione

[innocenti —comune di serravalle]