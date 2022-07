serravalle. AUTO FINISCE FUORI STRADA, A 43 ANNI MUORE NOTO POSTINO

Lutto a Cantagrillo per la scomparsa di Giuseppe Stancampiano

SERRAVALLE. “Senza dubbio perdiamo una persona perbene”. È stato stamani il vicesindaco Federico Gorbi, senza però darne le generalità “per rispetto dei familiari” a commentare a caldo la scomparsa di un “concittadino”.

A perdere la vita in un incidente sulla variante di Bonelle, strada provinciale Montalbano, all’altezza dello svincolo che porta a Masiano è stato un uomo di 43 anni residente a Cantagrillo. Si chiamava Giuseppe Stancampiano, Peppe per gli amici, e lavorava alle poste.

Aveva percorso pochi chilometri di distanza dalla propria abitazione e si stava dirigendo in direzione di Pistoia quando poco dopo le 7 a Casenuove di Masiano si è ribaltato con la sua auto finendo fuori strada in un fosso laterale.

L’uomo sarebbe morto sul colpo. All’origine dell’incidente secondo una prima sommaria ricostruzione sarebbe stato un malore improvviso.

Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco di Pistoia che hanno estratto il quarantatreenne dalla vettura i soccorritori della Misericordia di Casalguidi e Cantagrillo che non hanno potuto altro che constatarne il decesso.

“Aveva un grande cuore che non era capace di risentimenti. Un signore.. ” . Un bravo ragazzo. “Era un bravissimo ragazzo rispettoso ed educato, sempre il primo a salutare..” ricorda tra i tanti su Facebook Gianfranco Spinelli

La notizia ha lasciato sbigottiti e senza parole, “con un magone allo stomaco” le comunità di Cantagrillo e Casalguidi che si stringono in questo momento ai familiari.