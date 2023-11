serravalle. AUTOLINEE TOSCANE, PRIMI DISAGI A CASALGUIDI

Il comune: “Abbiamo richiesto un sopralluogo per individuare i luoghi per le fermate”

SERRAVALLE. [a.b.] Numeroso disagi ci sono stati segnalati sulla linea Tpl di Casalguidi. Senza alcun avviso sono partite da ieri le modifiche da parte di Autolinee Toscane ma non sono state individuate prima le fermate poste su via Dante Alighieri, via Aldo Moro e via Forti nella zona sportiva.

Neppure gli amministratori comunali erano stati avvertiti di alcune modifiche apportate e stamani si è verificato un pò ovunque il caos. La linea 52 ad esempio alle 7 è passata regolarmente “ma è stato cambiato il percorso e ora passerà dalle scuole elementari per sbucare al Conad. Sono state tolte anche le corse delle 7,24 e 7,25 della linea 52” scrivono alcuni genitori..

“Autolinee Toscane — fanno sapere dal comune di Serravalle Pistoiese— ha accolto una nostra richiesta sulla linea che aveva capolinea al circolo Milleluci e tornava indietro, che servirà a migliorare il traffico, renderlo più sicuro e provocherà meno rallentamenti, coprendo più zone del paese. Dopo quello che è successo stamani abbiamo richiesto velocemente un sopralluogo per individuare i luoghi per le fermate, ma nel frattempo ovviamente ci saranno un pò di disagi che cercheremo di limitare il più possibile nel minor tempo”.