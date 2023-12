serravalle. BABBO NATALE IN ELICOTTERO, BARDELLI: A QUANTO AMMONTANO LE SOMME DA DESTINARE ALLE FAMIGLIE ALLUVIONATE?

Il referente di Serravalle Civica-Movimento Indipendenza Elena Bardelli ha scritto al sindaco Piero Lunardi

SERRAVALLE. La referente di Serravalle Civica e coordinatrice provinciale del Movimento Indipendenza ha scritto ieri una lettera al sindaco Piero Lunardi per avere ragguagli in merito alle affermazioni da lui stesso fatte alla stampa sui “proventi” dell’evento “Arriva Babbo Natale … in elicottero” (peraltro non condiviso da alcuni assessori per la eccessiva spesa e rivelatosi un vero e proprio “flop”) da devolvere agli alluvionati. Tutti tacciono. “Noi invece – si legge in una nota diramata da Serravalle Civica — vorremmo sapere a cosa il sindaco facesse riferimento, a quanto ammontano tali somme e quando verranno devolute alle famiglie colpite dall’alluvione.”

Ecco il testo della lettera:

Al sig. Sindaco di Serravalle Pistoiese

Al sig. Segretario Generale

E p. c. ai sig.ri Assessori Comunali,

ai sig.ri Consiglieri Comunali

e al sig. Prefetto di Pistoia

OGGETTO: DESTINAZIONE “PROVENTI” DELL’ EVENTO “ARRIVA BABBO NATALE… IN ELICOTTERO”

La sottoscritta Elena Bardelli, cittadina del Comune di Serravalle Pistoiese, referente del gruppo “Serravalle Civica” e Coordinatore Provinciale per Pistoia del “Movimento Indipendenza”

VISTA la delibera 218 del 12/12/2023 con cui la giunta ha deliberato di aderire alla proposta, presentata dal Comitato dei Rioni di Serravalle Pistoiese, di organizzazione dell’evento “Arriva Babbo Natale… in elicottero”, svoltosi il 23 dicembre u.s. presso l’area sportiva “Franco Ballerini”;

CONSIDERATO che con la stessa delibera la giunta ha dato mandato all’ U. O. SUAP E COMMERCIO di adottare gli atti conseguenti per la realizzazione dell’evento per un importo pari a €4950 onnicomprensivo in favore del Comitato dei Rioni di Serravalle;

PRESO ATTO del fatto che il 21 dicembre il quotidiano locale “La Nazione” ha pubblicato un articolo contenente la seguente dichiarazione di Lunardi: “… per quel che riguarda l’evento di sabato [quello deliberato dalla giunta] l’intenzione condivisa con il Comitato è di devolvere i proventi ai cittadini colpiti dall’alluvione”;

CHIEDE

quali siano i “proventi” a cui il sindaco nella sua dichiarazione fa riferimento;

a quanto ammonti la somma di questi “proventi” da devolvere alle famiglie alluvionate del territorio comunale;

quando tali somme verranno versate ai destinatari.

Attendendo un riscontro, saluto cordialmente

Elena Bardelli