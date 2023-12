serravalle. BABBO NATALE IN ELICOTTERO. “L’AMMINISTRAZIONE LUNARDI CONTINUA A SPRECARE SOLDI PUBBLICI”

Serravalle Civica-Movimento Indipendenza: “Alla faccia delle famiglie in difficoltà del nostro Comune”

SERRAVALLE. Dopo la pubblicazione degli atti amministrativi relativi all’evento “Arriva Babbo Natale… in elicottero”- che ha fatto subito molto discutere per la somma stanziata dal Comune (ben 5 mila euro!) — l’Assessore Vettori si è sentita evidentemente punta nel vivo. Le spiegazioni pubblicamente fornite, però, se volevano giustificare la scelta dell’Amministrazione Comunale, non solo non hanno raggiunto l’obiettivo, bensì hanno aggravato la sua posizione.

Infatti nel comunicato che riguarda l’evento —organizzato in collaborazione con il Comitato dei Rioni- l’assessore, senza fare naturalmente il benché minimo riferimento alla somma impegnata dall’amministrazione, ha dichiarato che l’intento sarebbe quello di rallegrare i bambini delle famiglie più disagiate. In questo periodo i bambini e le famiglie più in difficoltà del nostro comune sono soprattutto quelli colpiti dall’alluvione; e sarebbero stati aiutati molto di più e meglio se la giunta quest’anno, in segno di solidarietà, avesse rinunciato a tale iniziativa e alle luminarie del Natale e delle feste patronali, che sono costate oltre 57 mila euro, destinando le somme corrispondenti a soddisfare le loro necessità. Un Babbo Natale tradizionale, a costo zero, sarebbe stato dai bimbi altrettanto gradito e apprezzato.

Purtroppo i nostri amministratori non hanno trovato i soldi per redigere il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche; non hanno trovato le risorse economiche per rendere gratuito il servizio pre scuola o post scuola (o comunque per abbassare le tariffe di accesso a tali servizi, che sono tra le più alte in Toscana); non hanno previsto e stanziato un fondo per aiutare le famiglie alluvionate del Comune.

Ma hanno trovato il denaro per assumere il portavoce del sindaco (che a Serravalle non serve assolutamente a niente); per allungare di due giorni la durata della Fiera di Casalguidi; per addobbare e illuminare il comune per le feste natalizie e patronali; per organizzare l’arrivo di Babbo Natale in elicottero, pensando bene per di più di aumentare l’addizionale comunale Irpef. I soldi ci sono sempre per le futilità, ma mancano per far fronte alle esigenze e alle criticità contingenti.

La giunta sia pertanto coerente: la smetta di definirsi sensibile alle problematiche sociali del territorio comunale! I cittadini sono stufi di essere presi in giro!

L’opposizione, poi, ci faccia sapere per quanto tempo ancora, con il suo silenzio, abbia intenzione di favorire tale modo di amministrare il comune.

Serravalle Civica-Movimento Indipendenza