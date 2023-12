serravalle. BABBO NATALE IN ELICOTTERO, RIFONDAZIONE COMUNISTA: LODEVOLE SUI DONI, NON CONDIVISIBILE SUL COSTO

“In questo caso, anche la tradizione viene ignorata: la storia parla di un Babbo Natale con la slitta (molto più economico)“

SERRAVALLE. Il 23 dicembre a Casalguidi, su iniziativa del Comitato dei Rioni, arriverà un elicottero con a bordo Babbo Natale, il quale distribuirà i regali a tutti i bambini. Naturalmente l’iniziativa è lodevole almeno sui doni. Quello che non è condivisibile è il costo dell’elicottero di euro 4950, soldi pagati con le tasse dei cittadini, che come ben sappiamo nella nostra zona sono stati duramente provati dal recente alluvione.

Non solo, in questo caso, anche la tradizione viene ignorata: la storia parla di un Babbo Natale con la slitta (molto più economico).

Ci conforta l’idea, che non tutti i componenti della giunta erano presenti alla delibera, due mancavano ci piace pensare a un loro disaccordo.

A nostro avviso, il problema che in questo comune, da alcuni anni sono state fatte scelte errate per il solo gusto di rincorrere progetti faraonici come per esempio la Palestra, che come visto hanno avuto dei costi enormi, con al seguito molte pecche, tutte a discapito dei servizi cittadino.

Speriamo che questa strada non venga percorsa anche per il rifacimento della pista d’atletica, perché nelle amministrazioni non paga pantalone ma le tasse dei cittadini.

Circolo Rifondazione comunista Serravalle P.se